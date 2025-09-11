Najpiękniejsza hokeistka świata była o krok od wpadki! Stanęła w fikuśnej bieliźnie przed lustrem. Nie da się oderwać wzroku

Mikayla Demaiter rozpala zmysły fanów!

Mikayla Demeiter jest rozchwytywana w mediach społecznościowych, w których zaczęła działać bardzo prężnie po zaskakująco szybkim zakończeniu kariery. 26-latka, choć była uznawana za bardzo solidną zawodniczkę to szybko zakończyła karierę, ponieważ zrobiła to w wieku 19 lat.

Wybrała inną ścieżkę kariery

Uroda Demeiter jest na tyle rozchwytywana przez wszystkich fanów byłej hokeistki, że ta postanowiła w pełni poświęcić się modelingowi i szerzej występować, jako influencerka.

Mikayla Demaiter pochwaliła się gorącymi zdjęciami! Centymetry dzieliły ją od wpadki

W przeszłości była bramkarką drużyny Bluewater Hawks w prestiżowej lidze PWHL (Provincial Women’s Hockey League) wyróżniała się znakomitym refleksem, silną psychiką i nieprzeciętnym zaangażowaniem. Mimo, że już dawno postanowiła zakończyć grę w hokeja to można śmiało powiedzieć, że jest bardzo odważna odsłaniając swoje wdzięki w mediach społecznościowych.

Zyskała miano "najpiękniejszej hokeistki świata", co tylko wzmocniło jej rozpoznawalność. Jednak Demaiter nie chce być kojarzona jedynie z urodą.

Media społecznościowe to prawdziwy hit dla wszystkich jej obserwujących. Demaiter zebrała ogromną społeczność - 3,1 mln obserwujących! Poza tym każdy z jej postów to zyskuje ogromne zasięgi.

Blisko od wpadki!

Demaiter kolejny raz doprowadziła do czerwoności swoich fanów dodając na profilu kuszące zdjęcie w czarnej bieliźnie. Można zauważyć, że biustonosz nie zasłania całych "krągłości" byłej gwiazdy hokeja i tak naprawdę centymetry tylko uchroniły ją od wpadki.

Całość podpisała: "To ja... Twój ulubiony powód, żeby sprawdzić insta" - można przeczytać.