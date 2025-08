W czasie swojej sportowej kariery zyskała uznanie jako solidna zawodniczka, ale to co sprawiło, że zrobiło się o niej głośno poza taflą lodu, to jej decyzja o zakończeniu kariery w wieku zaledwie 19 lat. Dla wielu fanów hokeja była to niespodzianka, bo wszystko wskazywało na to, że jej przyszłość będzie mocno związana ze sportem. Mikayla jednak wybrała inną drogę – postanowiła wejść w świat modelingu i mediów społecznościowych, gdzie dziś odnosi spektakularne sukcesy.

Kim jest Mikayla Demaiter, najseksowniejsza hokeistka świata?

Choć zrezygnowała z hokeja, duch sportowej dyscypliny towarzyszy jej do dziś. W swoich mediach społecznościowych, które obserwują miliony fanów z całego świata, promuje aktywny tryb życia, motywuje do pracy nad sobą i dzieli się swoim doświadczeniem jako była sportsmenka. Często podkreśla, że sport nauczył ją samodyscypliny, determinacji i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji – cech, które pomagają jej również poza lodowiskiem.

Rozgogolona najpiękniejsza polska siatkarka naprawdę to zrobiła! Aż musieliśmy się przeżegnać, jej fani oniemieli

Zyskała miano "najpiękniejszej hokeistki świata", co tylko wzmocniło jej rozpoznawalność. Jednak Demaiter nie chce być kojarzona jedynie z urodą. Przez swoje działania w social mediach pokazuje, że sport to nie tylko rywalizacja, ale też styl życia, który można przenieść na każdą inną dziedzinę.

Dla fanów hokeja Mikayla pozostaje inspiracją. Nie tylko jako była zawodniczka, ale przede wszystkim jako osoba, która odważyła się zmienić swoje życie i przekuła sportowe doświadczenie w sukces w zupełnie nowym obszarze. Jej historia pokazuje, że sport to nie tylko wyniki, ale też potężne fundamenty pod budowanie charakteru, kariery i własnej marki.

Czy jeszcze wróci na lodowisko – choćby w roli ambasadorki sportu? Czas pokaże. Jedno jest pewne – Mikayla Demaiter to postać, której w świecie sportu i poza nim trudno nie zauważyć. Najlepszym dowodem jest galeria na otwarcie tego artykułu, w której znajdziecie fotki byłej hokeistki, które zamieściła w ostatnich dniach w swoich mediach społecznościowych!

QUIZ. Rozpoznasz polskie gwiazdy sportu bez twarzy? Pytanie 1 z 10 Kim jest ten sportowiec? Robert Lewandowski Arkadiusz Milik Wojciech Szczęsny Następne pytanie