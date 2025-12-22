Marcin Najman nagrał kolędę. Komentarze mówią wszystko! Reakcja fanów była jednoznaczna

Tego nikt się nie spodziewał. Marcin Najman, znany z bezkompromisowej postawy w ringu i ciętego języka, pokazał swoją zupełnie inną, łagodniejszą twarz. „El Testosteron” opublikował w sieci nagranie, na którym wykonuje świąteczną wiązankę kolęd. Reakcja internautów przerosła najśmielsze oczekiwania – pod filmem zaroiło się od ciepłych słów, podziękowań, a nawet wzruszeń.

  • Marcin Najman szykuje się do świąt Bożego Narodzenia, jak miliony Polaków w całym kraju
  • „Cesarz” postanowił przygotować wyjątkową, świąteczną kolędę dla swoich fanów
  • Fani byli zachwyceni i wzruszeni wykonaniem Marcina Najmana

Marcin Najman nagrał kolędę na Święta Bożego Narodzenia

Święta tuż za pasem! Już w środę, 24 grudnia Polacy zasiądą razem do wigilijnej kolacji i spędzą wyjątkowy, świąteczny wieczór razem. Marcin Najman postanowił złożyć fanom życzenia w wyjątkowy sposób. W swoim autorskim wykonaniu połączył dwa klasyki: „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Wśród nocnej ciszy”. Szczerość i zaangażowanie, jakie włożył w ten występ, zostały natychmiast docenione przez społeczność zgromadzoną wokół zawodnika.

Zamiast typowych dla internetu złośliwości, sekcja komentarzy wypełniła się pozytywnymi wpisami. Fani nie kryli, że gest Najmana trafił w ich serca i wprowadził prawdziwie świąteczną atmosferę.

Fani zachwyceni kolędą w wykonaniu Marcina Najmana

„Panie Marcinie, autentycznie się wzruszyłem. Pozdrawiam, wesołych świąt dla Pana i wszystkich, którzy zobaczą ten komentarz” – napisał jeden z poruszonych internautów.

Inni deklarowali, że wykonanie „Cesarza” stanie się częścią ich domowych tradycji. „Obiecuję, że poleci to podczas mojej Wigilii z rodziną” – zapewnił kolejny z fanów.

Odbiór był na tyle entuzjastyczny, że pojawiły się już zamówienia na przyszłość. „Dziękujemy, Panie Marcinie i prosimy o więcej kolęd w następnym roku” – czytamy w komentarzach.

Najman wywołał świąteczne, pozytywne emocje

Świąteczna odsłona Marcina Najmana okazała się strzałem w dziesiątkę, udowadniając, że w tym szczególnym okresie potrafi on zjednoczyć swoich odbiorców i wywołać u nich same pozytywne emocje.

Posłuchaj kolędy w wykonaniu Marcina Najmana i zobacz teledysk w materiale wideo poniżej.

