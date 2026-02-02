Kim Kardashian i Lewis Hamilton spędzili romantyczny weekend w luksusowej posiadłości w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie media donoszą o szczegółach tajnego spotkania, w tym o prywatnych odrzutowcach i helikopterach.

Czy wieloletnia znajomość gwiazd w końcu przerodziła się w coś więcej? Dowiedz się, co działo się za zamkniętymi drzwiami!

Prywatny odrzutowiec, helikopter i spa na wyłączność

Jak informuje "The Sun", cała operacja została zorganizowana z niezwykłą dbałością o dyskrecję. Kim Kardashian miała przylecieć do Wielkiej Brytanii swoim prywatnym odrzutowcem wartym 100 milionów funtów prosto z Los Angeles. Na lotnisku w Oksfordzie czekały na nią dwa samochody – jeden dla niej, drugi na jej osiem walizek. Godzinę później na terenie ekskluzywnej posiadłości Estelle Manor wylądował helikopter z Lewisem Hamiltonem na pokładzie.

Para miała spędzić czas w luksusowym obiekcie, gdzie noc kosztuje ponad 1000 funtów. Według informatorów, zakochani mieli do wyłącznej dyspozycji hotelowe spa, gdzie skorzystali z masażu dla dwojga, a wieczorem zjedli kolację w prywatnym pokoju.

- Wszystko wyglądało na bardzo romantyczne - zdradza informator "The Sun". Nad ich bezpieczeństwem i prywatnością czuwało aż trzech ochroniarzy celebrytki i jeden pracownik ochrony kierowcy Formuły 1. Co ciekawe, ani Kim, ani Lewis nie opublikowali żadnych zdjęć z tego wypadu w swoich mediach społecznościowych.

Znali się od lat, ale dopiero teraz zaiskrzyło?

Choć doniesienia o romansie mogą być dla wielu zaskoczeniem, Kim Kardashian i Lewis Hamilton znają się od lat. Kierowca F1 był blisko związany z byłym mężem Kim, raperem Kanye Westem. W 2015 roku Hamilton spędzał nawet Wielkanoc z rodziną Kardashianów.

- Jest bezkompromisowy, delikatnie mówiąc. Uwielbiam to. Jest elektryzujący we wszystkim, co robi - mówił Hamilton o Westcie.

Po rozwodzie z raperem Kim pozostała w dobrych relacjach z kierowcą. Oboje byli ostatnio widziani razem po imprezie sylwestrowej u aktorki Kate Hudson. Hamilton w przeszłości był w długim związku z piosenkarką Nicole Scherzinger, a Kim po głośnym rozstaniu z Westem była krótko łączona z futbolistą Odellem Beckhamem Jr. Wygląda na to, że dwie wielkie gwiazdy, które od dawna krążyły w tych samych kręgach, w końcu mogły znaleźć drogę do siebie.

