Tak Robert i Anna Lewandowscy spędzili niedzielę. Po prostu laba! Fani zareagowali błyskawicznie

- Robert i Anna Lewandowscy w końcu mogli wrzucić na luz
- Kapitan reprezentacji Polski spędził leniwą niedzielę na kanapie z żoną, córkami i pieskiem
- Fani zareagowali na to błyskawicznie!
Tak Robert i Anna Lewandowscy spędzili niedzielę
Robert i Anna Lewandowscy rzadko zwalniają tempo, ale w tę niedzielę postawili na totalny luz i regenerację. Trenerka opublikowała na Instagramie rozczulające zdjęcie, które w kilka chwil podbiło serca fanów.
Na fotografii widzimy całą rodzinę w niezwykle domowym, przytulnym wydaniu. Robert Lewandowski wyciągnięty wygodnie na beżowej kanapie, wtulona w niego Anna oraz ich dwie córki – Klara i Laura – tworzą idealny obrazek rodzinnego szczęścia. Uwagę zwraca również kudłaty członek rodziny, Bella, która spokojnie drzemie w nogach swoich właścicieli.
Anna opatrzyła zdjęcie krótkim, ale wymownym podpisem: "Squad goals #sunday", co znaczy „cele drużyny #niedziela”, dodając do tego białe serduszko. Widać, że dla zapracowanych rodziców takie chwile beztroskiego leniuchowania w dresach są na wagę złota.
Tak fani zareagowali na zdjęcie Lewandowskich
Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy nie kryli zachwytu nad naturalnością i ciepłem bijącym ze zdjęcia. W zaledwie kilkanaście godzin fotografia zebrała dziesiątki tysięcy polubień.
W sekcji komentarzy dominują emotikony serc i zakochanych buziek. Fani piszą wprost "So cuteee" (Ale słodko), "cudowni", „wspaniała rodzinka".
Taki widok "Lewych" – zrelaksowanych, uśmiechniętych i cieszących się po prostu swoją obecnością – to najlepszy dowód na to, że nawet największe gwiazdy najbardziej cenią sobie proste, domowe chwile.