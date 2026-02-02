Tak Robert i Anna Lewandowscy spędzili niedzielę. Po prostu laba! Fani zareagowali błyskawicznie

Robert i Anna Lewandowscy w końcu mogli wrzucić na luz

Kapitan reprezentacji Polski spędził leniwą niedzielę na kanapie z żoną, córkami i pieskiem

Fani zareagowali na to błyskawicznie!

Tak Robert i Anna Lewandowscy spędzili niedzielę

Robert i Anna Lewandowscy rzadko zwalniają tempo, ale w tę niedzielę postawili na totalny luz i regenerację. Trenerka opublikowała na Instagramie rozczulające zdjęcie, które w kilka chwil podbiło serca fanów.

Na fotografii widzimy całą rodzinę w niezwykle domowym, przytulnym wydaniu. Robert Lewandowski wyciągnięty wygodnie na beżowej kanapie, wtulona w niego Anna oraz ich dwie córki – Klara i Laura – tworzą idealny obrazek rodzinnego szczęścia. Uwagę zwraca również kudłaty członek rodziny, Bella, która spokojnie drzemie w nogach swoich właścicieli.

Anna opatrzyła zdjęcie krótkim, ale wymownym podpisem: "Squad goals #sunday", co znaczy „cele drużyny #niedziela”, dodając do tego białe serduszko. Widać, że dla zapracowanych rodziców takie chwile beztroskiego leniuchowania w dresach są na wagę złota.

i Autor: Anna Lewandowska/ Instagram Lewandowscy

Tak fani zareagowali na zdjęcie Lewandowskich

Pod postem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy nie kryli zachwytu nad naturalnością i ciepłem bijącym ze zdjęcia. W zaledwie kilkanaście godzin fotografia zebrała dziesiątki tysięcy polubień.

W sekcji komentarzy dominują emotikony serc i zakochanych buziek. Fani piszą wprost "So cuteee" (Ale słodko), "cudowni", „wspaniała rodzinka".

Taki widok "Lewych" – zrelaksowanych, uśmiechniętych i cieszących się po prostu swoją obecnością – to najlepszy dowód na to, że nawet największe gwiazdy najbardziej cenią sobie proste, domowe chwile.