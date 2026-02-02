Anna Popek osobiście poznała Martę Nawrocką. Ujawniła, jaka pierwsza dama jest naprawdę

W rozmowie z Jastrząb Post Anna Popek opowiedziała o swoich wrażeniach ze współpracy z Martą Nawrocką, która miała miejsce w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Jak przyznała, zaskoczyła ją postawa pierwszej damy.

- Nie spodziewałam się, że osoba, która idzie u boku męża, który walczy o najważniejszy urząd w państwie, może być tak naturalna, tak autentyczna i szczera, bo zazwyczaj jak wchodzimy w nową rolę to przyjmujemy jakieś nowe maski, prawda? [...] Show-biznes ogarnął ja, inni politycy, żony innych polityków to osobna kategoria pań Wszyscy krytykują, wszyscy spoglądają, czekają na błąd - powiedziała.

Dziennikarka podkreśliła, że nie tylko ruchy Marty Nawrockiej podległy ciągłej obserwacji i ocenie, ale także jej męża i dzieci. Przypomniała, że na najmłodszą córkę pary prezydenckiej, Kasię, spadła fala hejtu, co było nie do przyjęcia. Zdradziła też, jaka pierwsza dama była naprawdę w trakcie przygotowań do programów telewizyjnych.

- Jak wtedy wchodziła w nowe środowiska czy do nowych studiów telewizyjnych to po pierwsze pani Nawrocka była punktualna, nie spóźniała się. Po drugie była już przygotowana wizualnie jeżeli chodzi o garderobę, o make up, co bardzo upsrawniało ułatwiało cały system pracy. A po trzecie ona była prawdziwa. To nie była osoba, która wyczytała sobie w jakimś poradniku public relations jak się należy zachowywać, jakie gesty wykonywać, jakie czary-mary przed widzami odprawiać, żeby oni uwierzyli, nas kupili. Ona była autentyczna - oceniła.

Anna Popek przyznała, że choć nie ma stałego kontaktu z pierwszą damą, obserwuje jej poczynania w mediach społecznościowych i bardzo podoba się jej to, co widzi. Jej zdaniem Marta Nawrocka pokazuje, że umie się odnaleźć w każdych okolicznościach i znaleźć wspólny język z różnymi ludźmi.

- To jest osoba bardzo aktywna i wchodzi w różne rejony. I z dziećmi potrafi rozmawiać i z gospodyniami domowymi i z kołami gospodyń i ze strażakami. [...] Bardzo bym chciała, żeby to była pierwsza dama Europy - skwitowała.

