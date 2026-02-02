Poseł Łukasz Litewka opublikował w sieci nagranie.

Pokazał swoją interwencję poselską na komisariacie policji.

Chodzi o emerytowanego owczarka niemieckiego.

Interwencja posła

W weekend poseł Lewicy, Łukasz Litewka, poinformował w swoich mediach społecznościowych o niezapowiedzianej interwencji poselskiej na komisariacie policji w Sosnowcu. Jego zainteresowanie wzbudził los owczarka niemieckiego o imieniu Nacht, który zaledwie kilkanaście dni wcześniej przeszedł na policyjną emeryturę. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie polityk przedstawił sytuację w dramatycznym świetle. - Nacht ma 6 lat, kilkanaście dni temu przeszedł na emeryturę, którą aktualnie spędza w klatce – napisał poseł, zwracając uwagę, że pies, który całe życie pracował dla policji, teraz przebywa w nieodpowiednich warunkach. Według jego relacji, opiekun psa miał tłumaczyć, że planuje zabrać go do domu "za jakiś czas", a na razie zakupił dla niego budę. - To też wiele mówi bo Natchowi po pierwsze buda nie pomoże, tu potrzeba lekarza. Po drugie "buda" to bardzo smutny obraz emerytury dla psa, który pracował swoje całe psie życie - napisał Litewka.

Największe poruszenie wywołał jednak stan zdrowia zwierzęcia. Litewka podkreślił, że pies jest poważnie chory, co było widać na dołączonym do wpisu nagraniu – owczarek miał wyraźne problemy z poruszaniem się i utrzymaniem równowagi. Parlamentarzysta zaznaczył, że przedstawiona mu dokumentacja medyczna była znikoma. - Zapytałem się patrząc na Nachta: czy ten pies według panów nie cierpi? Dalsza dyskusja nie ma sensu – relacjonował. Jego propozycja pokrycia kosztów leczenia i znalezienia psu nowego domu spotkała się z odmową. - Podziękowano mi i poinformowano, że sobie poradzą. Polska Policjo, często Was chwalę, ale dziś trudno napisać coś pozytywnego - dodał na koniec.

Reakcja komisariatu

W odpowiedzi na zarzuty Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wydała szczegółowe oświadczenie, rzucające nowe światło na sprawę. Według policji, blisko 8-letni Nacht od końca lipca 2025 roku, gdy jego opiekun zauważył pogorszenie stanu zdrowia, pozostawał pod stałą kontrolą weterynaryjną. U psa zdiagnozowano spondylozę, czyli poważne zwyrodnienie kręgosłupa. Mimo to, we wrześniu 2025 roku pies uzyskał jeszcze atest zdolności do służby. Niestety, już pod koniec października jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, co skutkowało długotrwałym zwolnieniem weterynaryjnym. Ostatecznie, 20 stycznia 2026 roku, Nacht został wycofany ze służby z powodu "wystąpienia stanu chorobowego nierokującego poprawy".

Policja podkreśla, że do czasu sfinalizowania procedur przekazania psa dotychczasowemu przewodnikowi, pies przebywa w bezpiecznym miejscu, pozostaje pod stałą opieką weterynaryjną, ma zapewnione leczenie farmakologiczne i przeszedł specjalistyczne badania, w tym tomografię komputerową. Funkcjonariusze odnieśli się również do kontrowersyjnej kwestii budy. Wyjaśnili, że nie miała ona stanowić docelowego miejsca życia psa, a jedynie tymczasowe rozwiązanie na czas dostosowania warunków domowych przewodnika do specjalnych potrzeb chorego zwierzęcia. - Przewodnik psa zadeklarował przejęcie nad nim opieki i podejmuje realne działania, aby stworzyć mu jak najlepsze warunki na dalszy, spokojny etap życia poza służbą – czytamy w komunikacie.

