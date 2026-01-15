Przetakiewicz ujawniła, jaka naprawdę jest Marta Nawrocka. Tak się zachowywała w butiku

Marta Nawrocka wzbudza zainteresowanie mediów dzięki swoim stylizacjom od La Manii.

Joanna Przetakiewicz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Pierwszej Damy.

Jakie zachowanie Marty Nawrockiej w butiku La Manii wywarło na projektantce tak pozytywne wrażenie?

Marta Nawrocka kilkukrotnie pojawiła się w projektach marki La Mania, co nie uszło uwadze mediów. Jednym z takich wydarzeń było otwarcie Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu, gdzie Pierwsza Dama zaprezentowała się w kreacji autorstwa Joanny Przetakiewicz. Jednakże, jak podkreśla sama projektantka w rozmowie z redakcją Jastrząb Post, jej opinia o Marcie Nawrockiej nie opiera się wyłącznie na publicznych wystąpieniach.

Wizyta w butiku La Mania

Joanna Przetakiewicz ujawniła, że Marta Nawrocka osobiście odwiedziła salon La Mania. To właśnie ta wizyta, zdaniem Przetakiewicz, pozwoliła jej na wyrobienie sobie pełniejszego obrazu pierwszej damy.

- Ona mi się bardzo podoba jako człowiek. [...] Zapytałam naszych ludzi w La manii jak to w ogóle było. Okazuje się, ze pani prezydentowa przyszła sama, z jedną osobą z ochrony, była przemiła. Była bardzo długo w butiku, ponad godzinę. Rozmawiała z nimi, była bardzo ciepła, ludzka, chętna. Nie oczekiwała żadnych zniżek ani żadnego specjalnego traktowania. Oni byli nią zachwyceni. Dla mnie to jest test na człowieczeństwo - powiedziała.

W ocenie Joanny Przetakiewicz, kluczowym elementem w postrzeganiu znanych osób jest sposób, w jaki traktują one ludzi w swoim otoczeniu, w tym pracowników obsługi klienta. Podkreślił, że zachowanie Marty Nawrockiej podczas wizyty w butiku było przykładem klasy i autentyczności, co wywarło na niej pozytywne wrażenie.

- Ja widzę po Marcie Nawrockiej, że ona ma ogromny potencjał; widzę, że chce zrobić dużo dobrego; że to nie będzie śpiąca królewna; że będzie działać. Ja zdecydowanie oceniam ją i wszystkie starania zdecydowanie na plus - oceniła.

Ocena stylizacji

Zapytana o swoją ocenę dla stylizacji obecnej pierwszej damy, Joanna Przetakiewicz odpowiedziała bez wahania.

- Nie znam wszystkich, ale z tego, co widzę, to zdecydowanie idzie w kierunku bardzo prostym i eleganckim, dokładnie w takim stylu, w jakim prezydentowa powinna się super odnaleźć - stwierdziła.

