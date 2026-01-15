Przetakiewicz ujawniła, jaka naprawdę jest Marta Nawrocka. Tak się zachowywała w butiku

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-15 9:56

Joanna Przetakiewicz, znana polska przedsiębiorczyni i założycielka marki La Mania, publicznie wyraziła swoje pozytywne zdanie na temat pierwszej damy Marty Nawrockiej. Przetakiewicz miała okazję poznać żonę prezydenta nie tylko z doniesień medialnych, ale również podczas jej wizyty w butiku La Mania.

Pierwsza dama Marta Nawrocka w Pierożku na Greenpoincie

i

Autor: Teodor Lisowski
  • Marta Nawrocka wzbudza zainteresowanie mediów dzięki swoim stylizacjom od La Manii.
  • Joanna Przetakiewicz dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat Pierwszej Damy.
  • Jakie zachowanie Marty Nawrockiej w butiku La Manii wywarło na projektantce tak pozytywne wrażenie?

Marta Nawrocka kilkukrotnie pojawiła się w projektach marki La Mania, co nie uszło uwadze mediów. Jednym z takich wydarzeń było otwarcie Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu, gdzie Pierwsza Dama zaprezentowała się w kreacji autorstwa Joanny Przetakiewicz. Jednakże, jak podkreśla sama projektantka w rozmowie z redakcją Jastrząb Post, jej opinia o Marcie Nawrockiej nie opiera się wyłącznie na publicznych wystąpieniach.

Wizyta w butiku La Mania

Joanna Przetakiewicz ujawniła, że Marta Nawrocka osobiście odwiedziła salon La Mania. To właśnie ta wizyta, zdaniem Przetakiewicz, pozwoliła jej na wyrobienie sobie pełniejszego obrazu pierwszej damy.

Ona mi się bardzo podoba jako człowiek. [...] Zapytałam naszych ludzi w La manii jak to w ogóle było. Okazuje się, ze pani prezydentowa przyszła sama, z jedną osobą z ochrony, była przemiła. Była bardzo długo w butiku, ponad godzinę. Rozmawiała z nimi, była bardzo ciepła, ludzka, chętna. Nie oczekiwała żadnych zniżek ani żadnego specjalnego traktowania. Oni byli nią zachwyceni. Dla mnie to jest test na człowieczeństwo - powiedziała.

Polacy ocenili Martę Nawrocką. Ma powody do dumy?

W ocenie Joanny Przetakiewicz, kluczowym elementem w postrzeganiu znanych osób jest sposób, w jaki traktują one ludzi w swoim otoczeniu, w tym pracowników obsługi klienta. Podkreślił, że zachowanie Marty Nawrockiej podczas wizyty w butiku było przykładem klasy i autentyczności, co wywarło na niej pozytywne wrażenie.

- Ja widzę po Marcie Nawrockiej, że ona ma ogromny potencjał; widzę, że chce zrobić dużo dobrego; że to nie będzie śpiąca królewna; że będzie działać. Ja zdecydowanie oceniam ją i wszystkie starania zdecydowanie na plus - oceniła.

Ocena stylizacji

Zapytana o swoją ocenę dla stylizacji obecnej pierwszej damy, Joanna Przetakiewicz odpowiedziała bez wahania.

- Nie znam wszystkich, ale z tego, co widzę, to zdecydowanie idzie w kierunku bardzo prostym i eleganckim, dokładnie w takim stylu, w jakim prezydentowa powinna się super odnaleźć - stwierdziła.

W naszej galerii zobaczysz najpiękniejsze stylizacje Marty Nawrockiej:

Marta Nawrocka
38 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej?
2026_01_12_Express Biedrzyckiej Robert Biedroń VOD1
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JOANNA PRZETAKIEWICZ
MARTA NAWROCKA