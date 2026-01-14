Polacy ocenili Martę Nawrocką. Ma powody do dumy?

Marta Nawrocka, żona prezydenta, cieszy się solidnym poparciem 44% Polaków, pomimo silnej polaryzacji politycznej.

Jej działalność koncentruje się na wsparciu osób z niepełnosprawnościami, seniorów, promocji czytelnictwa oraz walce z hejtem.

Podczas wizyt zagranicznych zbiera wysokie noty, budując pozytywny wizerunek Polski.

Zastanawiasz się, jak Marta Nawrocka planuje dotrzeć do niezdecydowanych i jakie są realne efekty jej pracy?

Marta Nawrocka wielokrotnie już pokazała, że jako pierwsza dama nie zamierza się inspirować swoimi poprzedniczkami, a woli sama decydować nie tylko o swoim ubiorze, ale i działalności. Stawia przede wszystkim na angażowanie się w działalność charytatywną i skierowaną do kobiet. Od samego początku wspiera nie tylko swojego męża, ale także dzieci, a zwłaszcza najmłodszą córeczkę Kasię. Jak sobie radzi według Polaków?

Z sondażu przeprowadzonego dla nas przez Instytut Badań Pollster wynika, że Marta Nawrocka może liczyć na poparcie 44% respondentów (suma odpowiedzi „zdecydowanie dobrze” i „raczej dobrze”). To solidny wynik, zwłaszcza w obliczu silnej polaryzacji politycznej. Dla porównania, negatywne zdanie o jej aktywności ma jedynie 20% badanych.

36 proc. badanych jest niezdecydowanych czyli co trzeci Polak nie potrafi ocenić, jak radzi sobie żona prezydenta.

Czym zajmuje się Marta Nawrocka?

Warto przyjrzeć się konkretnym obszarom, w których pierwsza dama koncentruje swoją aktywność. Pierwszy to wsparcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów. To obszar, w którym Marta Nawrocka działa najintensywniej, choć często z dala od blasku fleszy. Odwiedza liczne ośrodki i fundacje, rozmawia z pracownikami, jak i z podopiecznymi, poznając ich codzienne wyzwania.

Ponadto, żona Karola Nawrockiego zaangażowała się w kontynuację Narodowego Czytania oraz walkę z hejtem, z którym sama miała do czynienia. Teraz chce uczyć innych, czym jest hejt i jak się przed nim bronić.

Do tego, podczas wizyt zagranicznych Marta Nawrocka zbiera wysokie noty za elegancję i godne reprezentowanie Polski. Jej spotkania z małżonkami liderów innych państw (m.in. podczas szczytów NATO czy wizyt w USA) budują pozytywny obraz polskiej prezydentury na arenie międzynarodowej.Wyniki sondażu pokazują, że Marta Nawrocka jest postacią budzącą zaufanie, co zdecydowanie jest powodem do dumy, ale dla dużej części społeczeństwa wciąż pozostaje nieco zagadkowa. Niska liczba skrajnie negatywnych ocen sugeruje, że jej spokojny styl bycia nie drażni wyborców. Wyzwaniem na drugą część kadencji może być jednak dotarcie do grupy „niezdecydowanych” i pokazanie im realnych efektów swojej pracy społecznej. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%. W naszej galerii zobaczysz najpiękniejsze kreacje Marty Nawrockiej:

