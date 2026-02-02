Michał Materla i Marcin Różalski zgolili brody! Niewiarygodne, jak wyglądają. Taki był powód

Wielki gest polskich ikon sportów walki Michała Materli i Marcina Różalskiego

Wielkie gwiazdy polskiego MMA zdecydowały się na zgolenie brody

Wszystko w celu nagłośnienia zbiórki dla Poli Omielańczuk, córki byłego zawodnika UFC Daniela Omielańczuka

Materla i „Różal” zgolili brodę. Wszystko w szczytnym celu

To prawdziwy szok dla fanów polskich sportów walki. Dwóch twardzieli, których znakiem rozpoznawczym – poza umiejętnościami w klatce – były gęste, długie brody, postanowiło zmienić swój wizerunek o 180 stopni. Michał Materla i Marcin Różalski zgolili zarost, a za tą decyzją stoi wzruszająca inicjatywa charytatywna.

Akcja ma na celu wsparcie zbiórki dla Poli Omielańczuk, córki byłego zawodnika UFC czy KSWDaniela Omielańczuka, która zmaga się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Pieniądze zbierane są za pośrednictwem portalu SiePomaga.pl. Aby nagłośnić sprawę, środowisko MMA uruchomiło internetowy challenge.

Łańcuszek pomocy rozkręcił się błyskawicznie. Michał Materla, legenda szczecińskiego Berserkers Team, w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na tak drastyczny krok. Okazało się, że wyzwanie rzucił mu nie kto inny, jak Marcin Różalski, który sam wcześniej pozbył się swojego charakterystycznego zarostu.

– Nominowany przez Marcina Różalskiego do akcji charytatywnej dla Poli Omielańczuk. Zgól brodę i wpłać 100 złotych na SiePomaga.pl. Zachęcamy wszystkich do dołączenia do challenge'u – powiedział Materla, prezentując swoją nową, "odmłodzoną" twarz.

Zbiórka dla córki Omielańczuka trwa!

Zarówno dla Materli, jak i dla "Różala", broda była elementem budującym ich wojowniczy wizerunek przez lata. Ich decyzja o zgoleniu zarostu pokazuje, że solidarność w środowisku sportów walki jest silniejsza niż przywiązanie do wyglądu.

Fani w komentarzach nie kryją zdziwienia metamorfozą ulubieńców, pisząc, że wyglądają zdecydowanie młodziej, ale przede wszystkim gratulują im wielkiego serca i zaangażowania w pomoc małej Poli. Wyzwanie krąży dalej, a na konta zbiórki dla córki gwiazdy MMA wpływają kolejne wpłaty.