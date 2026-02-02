Prawie -30 stopni w Polsce. Nadciąga zmiana pogody. Będzie jeszcze gorzej!

Pogoda złagodnieje, ale zrobi się niebezpiecznie. Mniejszy mróz, za to marznąca mżawka i lód na drogach

Wielkie mrozy skuły wschodnią i centralną Polskę, a odczuwalna temperatura dochodzi do niemal -40 stopni w okolicy Suwałk. Tymczasem synoptycy spoglądają na prognozy i widzą zmianę pogody. W nocy z wtorku na środę, czyli z 3 na 4 lutego będzie jeszcze gorzej i ten stan rzeczy może potrwać parę dni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzega cztery województwa! O co chodzi? Najgorsze mrozy powoli ustępują, ale nie oznacza to poprawy warunków. Wręcz przeciwnie – nadchodzi zmiana pogody, która może być równie groźna. Choć temperatury przestaną spadać do ekstremalnych poziomów, w kolejnych dniach pojawią się marznące opady i oblodzone drogi, szczególnie na południu kraju. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański powiedział podczas briefingu prasowego, że od nocy z wtorku na środę głównie w województwach południowych: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim należy spodziewać się marznącej mżawki, a więc oblodzonych dróg i torów kolejowych.

W ciągu dnia dziś -19 stopni na północnym wschodzie, słaby mróz na południowym zachodzie

Jak informuje IMGW, większość Europy Środkowej, część wschodniej oraz Skandynawia pozostają pod wpływem rozległego wyżu znad Finlandii. To on sprowadza nad Polskę arktyczne masy powietrza, które odpowiadają za obecne, bardzo niskie temperatury. W poniedziałek w północno-wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe, w pozostałych regionach umiarkowane i duże. Na południu możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie: do –19 st. C na północnym wschodzie, około –15 st. C w centrum, od –6 do –3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty – szczególnie na zachodzie, południu i nad morzem – dodatkowo potęguje uczucie zimna. W całym kraju trwają intensywne działania służb. Policjanci, strażnicy miejscy i wolontariusze przeszukują pustostany, altanki śmietnikowe i inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Ogrzewane namioty ustawiono m.in. w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w Gliwicach działa Ciepłobus, a dworce kolejowe w całej Polsce funkcjonują całodobowo – tylko ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie nocowało ponad 20 osób.

