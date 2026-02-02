Ewa Chodakowska szczegółowo zdradziła swoje wymiary i pokazała ciało z różnych stron. "Regularnie mam okres"

Ewa Chodakowska, regularnie atakowana przez hejterów, odpowiedziała na krytykę, ujawniając swoje wymiary: 168 cm wzrostu, 55 kg wagi, 17% tkanki tłuszczowej i 92 cm w biodrach.

Trenerka fitness podkreśliła, że jej umięśnione ciało jest efektem lat treningu, dyscypliny i świadomej pracy, a także zaznaczyła, że regularnie ma okres i nie ma problemów z hormonami.

Chodakowska odniosła się do komentarzy hejterek, pytając, które z nich korzystają z jej rad i doświadczyły efektów jej metod treningowych na własnym ciele.

Ewa Chodakowska mierzy się z atakami hejterów

Ewa Chodakowska to przykład prawdziwej kobiety sukcesu. W świecie fitness jest prawdziwą ikoną. Udało jej się zbudować swoją markę, a jej plany treningowe cieszą się ogromnym powodzeniem szczególnie wśród kobiet, i to nie tylko z Polski. Trenerka sama na znakomitą sylwetkę, której wiele osób jej zazdrości. Najpewniej z tego powodu "Choda" nieustannie atakowana jest przez hejterów. A to jedni nazwą ją "babo-chłopem", a to drudzy zasugerują, że wygląda jak chłop. Ewa Chodakowska od czasu do czasu odpowiada internetowym napastnikom. Często robi to poprzez... pokazywanie swoich zdjęć, na których doskonale widać jej pięknie wypracowane ciało. Trenerka przy tym jest szczera i wprost mówi o tym, że w przeszłości powiększyła sobie biust. Teraz "Choda" znów zareagowała na brzydkie ataki i pokazała ciało z różnych stron. Nie ograniczyła się jednak do nagrania filmiku.

Ewa Chodakowska zdradziła swoje wymiary. Waga, wzrost, tkanka tłuszczowa, biodra

Trenerka fitness udostępniła kilka komentarzy od hejterów (a w zassadzie hejterek) i w swoim stylu zgasiła tych, którzy bezpodstawnie jej się czepiają.

Ewa Chodakowska miażdży nadwagę, otyłość i chudość! Jej umięśnione ciało to dzieło sztuki

Ciekawa jestem, która z autorek tych komentarzy regularnie czyta moje posty i korzysta z codziennych rad, którymi dzielę się tutaj od lat… Która z tych pań dba o swoje zdrowie i silne ciało... Która z pań korzystała z moich metod i realnie doświadczyła efektów na swoim ciele? To jest efekt lat treningu, dyscypliny i świadomej pracy z ciałem

- podkreśliła Ewa Chodakowska, która w dalszej części wpisu zdradziła tajemnice swojego ciała. Swoje wymiary wyłożyła niczym kawę na ławę. Do tego ujawniła, jak wyglądają u niej sprawy związane z okresem.

Ważę 55 kg, przy wzroście 168 cm. Mam 17 proc. tkanki tłuszczowej. W biodrach 92 cm czystego mięśnia. Nie będę za to przepraszać. A! Regularnie mam okres i nie mam problemów z hormonami...

- wyjawiła trenerka.

