Zjawiskowa Jelena Rybakina w czerwonej sukience! Mistrzowska sesja królowej Australian Open

2026-02-01 9:44

Jelena Rybakina wygrała Australian Open, a następnego dnia miała tradycyjną sesję zdjęciową z pucharem. Reprezentantka Kazachstanu w czerwonej sukience z wycięciem prezentowała się przepięknie zobaczcie zdjęcia.

Jelena Rybakina wygrała Australian Open, pokonując w emocjonującym finale 6:4, 4:6, 6:4 Arynę Sabalenkę. To drugi wielkoszlemowy triumf pochodzącej z Rosji a reprezentującej Kazachstan tenisistki w karierze. Poprzednio wygrała Wimbledon 2022. Jako mistrzyni Australian Open zarobiła 4,15 mln dolarów australijskich czyli ponad 10 mln złotych. Rybakina awansuje z 5. na 3. miejsce w rankingu WTA. Iga Świątek pozostanie na 2. pozycji.

Jelena Rybakina w niedzielny poranek miała tradycyjną sesję zdjęciową z pucharem. Mistrzyni Australian Open założyła czerwoną sukienkę z głębokim wycięciem. Prezentowała się przepięknie. - Ten finał to była prawdziwa bitwa. Jestem bardzo szczęśliwa i dumna z siebie. Mam nadzieję, że w tym roku będę odnosić dalej takie sukcesy - powiedziała Rybakina, która wygrała... 21 z 22 ostatnich meczów. Na koniec poprzedniego sezonu zanotowała efektowną serię zwycięstw, wygrywając WTA Finals w Rijadzie.

Jelena Rybakina, sesja z pucharem mistrzyni Australian Open
Jelena Rybakina przyszła na świat 17 czerwca 1999 roku w Moskwie. Jest córką Andreja Rybakina, producenta w stacji telewizyjnej NTV (związanej z Gazpromem) i Jekateriny, która pracowała na stanowisku kierowniczym w firmie budowlanej. Ma starszą siostrę Annę, z którą od najmłodszych lat trenowała rożne dyscypliny sportu. Początkowo Jelena skupiała się na gimnastyce artystycznej i łyżwiarstwie figurowym, ale w wieku 6 lat, z powodu zbyt wysokiego wzrostu (dziś ma 184 cm), zrezygnowała z tych dyscyplin na rzecz tenisa. Jako juniorka trenowała w moskiewskich klubach Dynamo i Spartak, pod okiem m.in. byłego tenisisty Andreja Czesnokowa (top 10 ATP).

Ważnym momentem w karierze Jeleny Rybakiny była zmiana obywatelstwa w 2018 roku. Mając 19 lat, przyjęła atrakcyjną finansowo ofertę z Kazachstanu i od tej pory reprezentuje ten kraj. W Rosji była pozbawiona wsparcia, a Kazachowie zainwestowali w nią duże pieniądze. Ta inwestycja zwróciła się dość szybko. W 2019 r. Rybakina wygrała pierwszy turniej WTA w Bukareszcie i weszła do Top-100 rankingu. W 2020 roku dotarła do pięciu finałów WTA (rekord touru), stając się pierwszą Kazaszką w Top-20.

Jelena Rybakina w bikini na plaży! Długonoga rywalka Igi Świątek zachwyca urodą!

Jelena Rybakina ma jeden z najmocniejszych serwisów w WTA – regularnie przekracza 190 km/h. W ubiegłym sezonie zaserwowała już ponad 500 asów, zdecydowanie najwięcej w całym tourze. Często zmaga się z alergiami (wiosną osłabiają ją pyłki) i kontuzjami, co powoduje wycofania z turniejów. W 2024 rozstała się z wieloletnim trenerem Stefano Vukovem, z którym łączą ją skomplikowane relacje. Chorwat oskarżany był o znęcanie się psychiczne nad tenisistką i został nawet zawieszony przez WTA. Rybakina stanowczo go broniła i Vukov w końcu wrócił do jej boksu.

Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!
