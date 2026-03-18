Zjawiskowa sprinterka ma węża na pośladkach! Gorące zdjęcia Magdaleny Stefanowicz rozpalają zmysły

W piątek, 20 marca, w Toruniu rozpoczną się Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce, które potrwają do niedzieli, 22 marca.

Polska sprinterka Magdalena Stefanowicz wystartuje w biegu na 60 metrów w sobotę o godzinie 11:05, a jej rywalką będzie Ewa Swoboda.

Stefanowicz, znana z urody i sportowych osiągnięć (m.in. srebrny medal MŚ juniorów młodszych na 100 m), przyciąga uwagę fanów odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, gdzie eksponuje m.in. tatuaż węża na pośladkach.

Magdalena Stefanowicz słynie z urody i talentu do biegania

Magdalena Stefanowicz reprezentuje Polskę na rozpoczynających się w piątek, 20 marca, halowych mistrzostwach świata w Toruniu. Zjawiskowa sprinterka stratuje w sobotę w biegu na 60 metrów. Obok niej na tym samym dystansie rywalizować będzie Ewa Swoboda. Obie panie zaczną od eliminacji, które zaplanowane są na godz. 11:05. Dla Magdaleny Stefanowicz sam fakt udziału w HMŚ jest już dużym sukcesem.

Mamy to! Minimum na Halowe Mistrzostwa Świata, srebrny medal Mistrzostw Polski i sb 7.20. Czekam na więcej, szczęśliwa i wdzięczna

- cieszyła się znana nie tylko z talentu do biegania, lecz także z urody sprinterka. Gorące zdjęcia Magdaleny Stefanowicz rozpalają wyobraźnię fanów. Na jej profilu na Instagramie można zobaczyć różne odważne ujęcia. Na niektórych widać kształtne pośladki lekkoatletki, na których ma wytatuowanego węża.

Magdalena Stefanowicz imponuje muskulaturą. "Fiu, fiu"

Do największych sukcesów sportowych Magdaleny Stefanowicz zaliczyć można zdobycie srebrnego medalu na dystansie 100 metrów podczas mistrzostw świata juniorów młodszych w Nairobi i wicemistrzostwo Europy w sztafecie 4x100 metrów. Lekkoatletka imponuje też swoją muskulaturą - jej wyrzeźbione ciało wydaje się być doskonale przystosowane do sprintów. Na budowę Magdaleny Stefanowicz zwracają uwagę internauci, którzy chętnie komentują zdjęcia, które biegaczka wrzuca do sieci. Na jednej z fotografii prezentuje ona swoje bardzo umięśnione plecy.

Jest moc; Maszyna, Jest siła, Fiu fiu

- zachwycają się użytkownicy Instagrama.

Halowe mistrzostwa świata w Toruniu potrwają do niedzieli, 22 marca. Z reprezentantek i reprezentantów Polski największe szanse na medale mają: Natalia Bukowiecka, Jakub Szymański, Maria Żodzik i Pia Skrzyszowska. Po cichu liczymy też na jakiś medal w sztafecie.

Galeria: Magdalena Stefanowicz - gorące zdjęcia sprinterki

51