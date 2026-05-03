Radwańska skończyła 35 lat i może pochwalić się takim ciałem! Imponujące zdjęcia tenisistki

Młodsza z sióstr Radwańskich od lat dzieli swoje życie między kortem a działalnością w mediach społecznościowych. Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia ze słonecznej Marbelli, gdzie przygotowywała się do organizowanego przez siebie obozu treningowego. Słoneczne fotografie na tle malowniczych krajobrazów Costa del Sol wywołały falę entuzjastycznych reakcji. Internauci podkreślają jej wysportowaną i nienaganną sylwetkę, która jest owocem lat treningów i żelaznej dyscypliny.

Utrzymanie tak doskonałej formy po trzydziestce wymaga rzetelności. Choć Urszula Radwańska nie rywalizuje już tak intensywnie w głównym cyklu WTA, jej styl życia wciąż jest podporządkowany tenisowi. Regularne treningi, zarówno na korcie, jak i na siłowni, w połączeniu ze zbilansowaną dietą, pozwalają jej cieszyć się formą, która budzi podziw i jest inspiracją dla wielu jej obserwatorów.

Kariera Uli Radwańskiej była pełna wzlotów i upadków. Jako juniorka odnosiła spektakularne sukcesy, w tym wygraną w juniorskim Wimbledonie w 2007 roku. W zawodowej karierze jej najwyższym osiągnięciem było 29. miejsce w rankingu WTA w 2012 roku. Niestety, jej rozwój sportowy był wielokrotnie hamowany przez problemy zdrowotne, w tym poważną kontuzję kręgosłupa. Mimo przeciwności losu Radwańska nigdy się nie poddała i wciąż jest aktywna na tenisowych arenach, biorąc udział w mniejszych turniejach. Obecnie zajmuje 685. miejsce w światowym rankingu.

Poza sportem Urszula z powodzeniem odnajduje się w roli bizneswoman i influencerki. Prowadzi własną markę torebek i akcesoriów, a jej profile w mediach społecznościowych śledzi ponad 100 tysięcy fanów! Chętnie dzieli się tam fragmentami swojego życia, relacjami z podróży i treningów, a ostatnio nawet zdjęciem ze wspólnego treningu z legendą tenisa, Novakiem Djokoviciem, również w Marbelli.