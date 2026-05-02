Wnuczka Donalda Trumpa jest niewiarygodnie piękna. Z kijkiem golfowym w rękach wygina się jak gazela!

Kai Trump, wnuczka Donalda Trumpa, buduje swoją markę jako golfistka, influencerka i polityczna sojuszniczka.

Z imponującymi osiągnięciami sportowymi i milionowymi zasięgami w mediach społecznościowych, stała się kluczową postacią.

Jak Kai wykorzystuje swoje nazwisko i talent, aby dotrzeć do młodych wyborców i ocieplić wizerunek dziadka?

Sportowa pasja i milionowe kontrakty

Podstawową areną działalności Kai Trump jest sport. To utalentowana i niezwykle ambitna golfistka, która ma już na koncie imponujące sukcesy. Wygrała m.in. mistrzostwa klubowe kobiet w 2022 i 2024 roku w prestiżowym Trump International Palm Beach. Jej talent został szybko dostrzeżony, co zaowocowało sportowym stypendium na Uniwersytecie w Miami, gdzie będzie reprezentować barwy uczelni w rozgrywkach akademickich.

Jednak to nie wszystko. W świecie amerykańskiego sportu akademickiego kluczową rolę odgrywa tzw. NIL (Name, Image, and Likeness), czyli prawo do zarabiania na swoim wizerunku. Wartość marketingowa Kai jest wyceniana na oszałamiające 1,2 miliona dolarów. Współpracuje już z takimi gigantami jak Callaway Golf Company i TaylorMade Golf, co stawia ją w czołówce najlepiej zarabiających młodych sportsmenek. W listopadzie 2025 roku zadebiutowała nawet na zawodowym turnieju LPGA Tour, co było ogromnym wyróżnieniem, mimo że ostatecznie nie przeszła "cuta".

Przeczytaj także: Zawierucha przed mundialem 2026 trwa! Iran na wylocie?! Człowiek Trumpa już działa

Choć jej serce należy do golfa, Kai jest również fanką tenisa. Niedawno pojawiła się na trybunach w Miami podczas finałowego meczu z udziałem Aryny Sabalenki i Coco Gauff. Pasję tę z pewnością odziedziczyła po dziadku. Donald Trump przez lata był stałym bywalcem turnieju US Open w Nowym Jorku, a jego powrót na trybuny w ubiegłym roku wywołał ogromne poruszenie.

Od wystąpienia w RNC do gwiazdy internetu

Prawdziwy przełom w jej publicznej karierze nastąpił w lipcu 2024 roku podczas Krajowej Konwencji Republikanów. Kai wygłosiła tam przemówienie, w którym skupiła się na osobistej relacji z dziadkiem. – To po prostu normalny dziadek – mówiła, przedstawiając go jako swoją inspirację. Wystąpienie okazało się strzałem w dziesiątkę. Komentatorzy polityczni, jak Van Jones z CNN, podkreślali, że jej mowa "otworzyła serca" i skutecznie ociepliła wizerunek Donalda Trumpa. – Wnuczka wykonała świetną robotę, humanizując Donalda Trumpa i sprawiając, że wydał się sympatyczny – ocenił Jones.

Zobacz też: Donald Trump nie przestaje szokować. Sensacyjny pomysł przed mistrzostwami świata

Efekt był natychmiastowy. W ciągu 24 godzin liczba jej obserwujących na Instagramie wzrosła ze 125 tys. do ponad 185 tys. Dziś jej media społecznościowe to prawdziwe imperium: TikTok: 3,7 miliona obserwujących, Instagram: 2,7 miliona obserwujących, YouTube: 1,3 miliona subskrybentów.

Kai stała się kluczową postacią w docieraniu do młodego pokolenia wyborców. Jej vlogi z wieczoru wyborczego czy komentarz, w którym nadała Elonowi Muskowi status "wujka" za wsparcie kampanii dziadka, stały się wiralami.

Rodzina, imię i kontrowersje

Kai Madison Trump jest najstarszym dzieckiem Donalda Trumpa Jr. i jego byłej żony Vanessy Pergolizzi, a także pierwszym wnukiem byłego prezydenta USA. Imię otrzymała po swoim pradziadku, duńskim muzyku jazzowym Kaiu Ewansie.

Oczywiście, życie w tak sławnej rodzinie wiąże się nie tylko z przywilejami, ale i z presją oraz kontrowersjami. Głośno było o jej filmie na YouTube zatytułowanym "Zabrałam moją Secret Service do Erewhon" (jednej z najdroższych sieci spożywczych w USA), który został opublikowany podczas wojny w Iranie w 2026 roku. Wielu komentatorów uznało go za niestosowny i oderwany od rzeczywistości.

Mimo to, Kai Trump z pewnością jest postacią, którą warto obserwować. Łącząc sportowy talent, polityczne zacięcie i niezwykłą biegłość w poruszaniu się po świecie mediów społecznościowych, buduje pozycję, która wykracza daleko poza bycie "tylko" wnuczką prezydenta.

Jan Tomaszewski wściekły na Barcelonę. “Traktują Roberta per NOGA”