Nie uwierzysz, czym teraz zajmuje się Ivana Knoll! Gorąca Miss Mundialu nie przestaje zaskakiwać!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-02 8:33

Pamiętacie Ivanę Knoll? Trudno o niej zapomnieć. Zmysłowa chorwacka modelka zyskała światową sławę jako Miss Mundialu w Katarze, a potem zachwycała na trybunach również w czasie Euro. Ostatnio seksowna brunetka zmieniła branżę. Zobaczcie, jak teraz wygląda i czym się zajmuje.

Ivana Knoll
Ivana Knoll Ivana Knoll Ivana Knoll Ivana Knoll
Galeria zdjęć 86
  • Ivana Knoll, znana jako Miss Mundialu, zaskakuje zmianą kariery po sukcesie w Katarze i na Euro.
  • Chorwacka modelka, która zasłynęła odważnymi stylizacjami, postawiła na nową ścieżkę.
  • Odkryj, jak Ivana Knoll przekształciła się w DJ-kę KnollDoll i jakie ma plany na przyszłość!

Ivana Knoll to chorwacka modelka, influencerka i osobowość mediów społecznościowych. Urodziła się w Niemczech, ale wychowała w Chorwacji. Zaczynała karierę jako tancerka erotyczna, a w 2016 roku była finalistką konkursu Miss Chorwacji World. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 2,8 osób.

Światową sławę Ivana Knoll zdobyła podczas Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Jako zagorzała fanka reprezentacji Chorwacji pojawiała się na trybunach w bardzo odważnych, skąpych stylizacjach w biało-czerwoną kratę. Jej zdjęcia i filmy obiegły cały świat, a media okrzyknęły ją Miss Mundialu.

Po mundialu Ivana Knoll nie spoczęła na laurach. Kontynuowała pracę jako modelka i influencerka, rozgrzewając internet kolejnymi gorącymi zdjęciami, m.in. w czasie Euro 2024.

W ostatnich latach postawiła jednak na zupełnie nową ścieżkę – karierę DJ-ki pod pseudonimem KnollDoll. Debiutowała dzięki wsparciu m.in. Lukasa Podolskiego, i szybko odniosła sukces. Występowała w Europie, na Bliskim Wschodzie, w USA i Kanadzie. Grała halftime show podczas meczów Chorwacji, wydała utwór „We Are The People” i planuje dużą trasę koncertową w 2026 roku. Występy łączy z charakterystycznym, odważnym wizerunkiem – często w przezroczystych kreacjach nie pozostawiających dużo wyobraźni. W wieku 33 lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych chorwackich twarzy w internecie i show-biznesie. Poniżej duża galeria zdjęć seksownej Ivany Knoll, tych sprzed kilku lat i najnowszych. Zobaczcie jak się zmieniła!

GALERIA: Tak zmieniła się seksowna Miss Mundialu Ivana Knoll

Ivana Knoll
Galeria zdjęć 86
Pytanie 1 z 24
Które miejsce na mundialu w 1974 roku zajęła Polska?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IVANA KNOLL
PAPARAZZI