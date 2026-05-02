Nie uwierzysz, czym teraz zajmuje się Ivana Knoll! Gorąca Miss Mundialu nie przestaje zaskakiwać!

Ivana Knoll, znana jako Miss Mundialu, zaskakuje zmianą kariery po sukcesie w Katarze i na Euro.

Ivana Knoll to chorwacka modelka, influencerka i osobowość mediów społecznościowych. Urodziła się w Niemczech, ale wychowała w Chorwacji. Zaczynała karierę jako tancerka erotyczna, a w 2016 roku była finalistką konkursu Miss Chorwacji World. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 2,8 osób.

Światową sławę Ivana Knoll zdobyła podczas Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Jako zagorzała fanka reprezentacji Chorwacji pojawiała się na trybunach w bardzo odważnych, skąpych stylizacjach w biało-czerwoną kratę. Jej zdjęcia i filmy obiegły cały świat, a media okrzyknęły ją Miss Mundialu.

Po mundialu Ivana Knoll nie spoczęła na laurach. Kontynuowała pracę jako modelka i influencerka, rozgrzewając internet kolejnymi gorącymi zdjęciami, m.in. w czasie Euro 2024.

W ostatnich latach postawiła jednak na zupełnie nową ścieżkę – karierę DJ-ki pod pseudonimem KnollDoll. Debiutowała dzięki wsparciu m.in. Lukasa Podolskiego, i szybko odniosła sukces. Występowała w Europie, na Bliskim Wschodzie, w USA i Kanadzie. Grała halftime show podczas meczów Chorwacji, wydała utwór „We Are The People” i planuje dużą trasę koncertową w 2026 roku. Występy łączy z charakterystycznym, odważnym wizerunkiem – często w przezroczystych kreacjach nie pozostawiających dużo wyobraźni. W wieku 33 lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych chorwackich twarzy w internecie i show-biznesie. Poniżej duża galeria zdjęć seksownej Ivany Knoll, tych sprzed kilku lat i najnowszych. Zobaczcie jak się zmieniła!

GALERIA: Tak zmieniła się seksowna Miss Mundialu Ivana Knoll

86