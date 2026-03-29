Tomasz Kędziora i jego piękna żona Wiktoria. Piłkarz szczęście znalazł na Ukrainie [ZDJĘCIA]

Historia miłości polskiego piłkarza Tomasza Kędziory i ukraińskiej modelki Wiktorii Stecyk.

Para poznała się w Kijowie, gdzie Kędziora grał dla Dynama, a ich związek szybko się rozwijał.

Zaręczyny w Dubaju i bajkowy ślub w luksusowym hotelu w Kijowie, który zachwycił media.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku, gdy Tomasz Kędziora przeniósł się z Lecha Poznań do Dynama Kijów. Adaptacja do nowego kraju, kultury i ligi nie była łatwa, ale właśnie na Ukrainie los postawił na jego drodze Wiktorię. Piłkarz i blondwłosa piękność poznali się w Kijowie – mieście, które na kilka lat stała się ich wspólnym domem. Icg pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się publicznie w 2019 roku na profilach w mediach społecznościowych. Wiktoria szybko podbiła serca kibiców nie tylko urodą, ale także elegancją i wsparciem, jakie okazywała Tomaszowi.

Związek nabrał tempa w kolejnych miesiącach. Sylwester 2020/2021 para spędziła w Dubaju. Tam, 1 stycznia 2021 roku, na tle zapierającej dech w piersiach panoramy miasta i fajerwerków, Tomasz Kędziora uklęknął i poprosił Wiktorię o rękę. Oświadczyny były romantyczne i spektakularne – dokładnie takie, o jakich marzą wiele kobiet. Wiktoria przyjęła pierścionek z radością, a zdjęcia z tego wieczoru szybko obiegły media.

Narzeczeństwo nie trwało długo. Już we wrześniu 2021 roku Tomasz i Wiktoria powiedzieli sobie „tak” w Kijowie. Ślub i wesele odbyły się w luksusowym Fairmont Grand Hotel – pięciogwiazdkowym obiekcie pełnym przepychu. Złota zastawa, diamentowe żyrandole, elegancka sala i bajkowa suknia ślubna Wiktorii zrobiły ogromne wrażenie. Uroczystość była prawdziwie królewska, a relacje z niej pojawiały się w polskich i ukraińskich mediach przez wiele dni.

Tomasz Kędziora wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina i wsparcie żony. Dziś para nadal cieszy się sobą, podróżuje i buduje wspólne życie, łącząc polskie i ukraińskie korzenie. Poniżej zdjęcia pięknej Wikorii Stecyk, żony Tomasza Kędziory.

