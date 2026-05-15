Nie żyje 6-letni Krzyś Hładyszewski. Świat sportu opłakuje młodego kolarza

Śmierć 6-letniego Krzysia Hładyszewskiego wywołała ogromne poruszenie wśród osób zaangażowanych w małopolskie kolarstwo dziecięce. Chłopiec był cenionym członkiem społeczności rowerowej. Jeszcze pod koniec kwietnia brał czynny udział w inauguracji tegorocznego cyklu wyścigów. Wiadomość o śmierci 6-letniego Krzysia Hładyszewskiego podał serwis Podhale Tour.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 6-letniego Krzysia, członka naszej rowerowej społeczności Podhale Tour. Dwa tygodnie temu pełen radości, energii i sportowej pasji rywalizował podczas inauguracji tegorocznego cyklu w Łętowni. Trudno znaleźć słowa, które oddałyby ból i żal, jaki nam towarzyszy. Ta tragedia porusza nas wszystkich" - czytamy w komunikacje. "Jako organizatorzy wyścigów rowerowych dla dzieci »Mini Podhale tour« oraz w imieniu całej społeczności kolarskiej naszego regionu składamy Rodzinie i Najbliższym najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w tych niezwykle trudnych chwilach. Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach" - podkreślono na profilu Podhale Tour.

Tragiczne wieści skomentowali też także przedstawiciele klubu piłkarskiego Orzeł Nowa Wieś, z którym związany był Krzyś Hładyszewski.

"Trudno znaleźć słowa, które opisują nasz ból i smutek... Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszego zawodnika, członka naszej piłkarskiej rodziny. W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną i bliskimi. Krzysiu — na zawsze pozostaniesz częścią naszej społeczności" - napisano.

Pogrzeb Krzysia Hładyszewskiego odbędzie się w sobotę, 16 maja. Ceremonia rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie. Rodzina zmarłego chłopca zwróciła się z prośbą o nieskładanie kondolencji. Bliscy proszą też, aby zamiast kwiatów przynieść symboliczną białą różę i wesprzeć zbiórkę charytatywną, która będzie prowadzona w trakcie pogrzebu.

