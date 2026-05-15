Julia Szeremeta nie ma wątpliwości. Złożyła jasną deklarację w razie wybuchu wojny

"Atena z Bieniowa" jeździła ciągnikiem

Zanim Julia Szeremeta została gwiazdą ringu, jej światem była niewielka wieś Bieniów. To tam, w otoczeniu "trzynastu kominów", jak wspomina jej tata, kształtował się jej charakter. Pięściarka z dumą wraca do czasów dzieciństwa, które było pełne swobody i nietypowych jak na dziewczynkę zajęć.

- Miałam dużo pola do biegania, szalenia, latania z bratem i wygłupiania się. Pamiętam, jak miałam 6-7 lat, sadzali mnie na ciągnik, a inni wrzucali snopki siana. Kazali mi tylko jechać prosto. I jechałam - wspomina Julia Szeremeta w rozmowie z "Super Expressem".

Zanim postawiła na boks, próbowała sił w wielu dyscyplinach. Karate, zapasy, kickboxing, a nawet krav maga – jej sportowa droga była niezwykle wszechstronna. Ta różnorodność doświadczeń sprawia, że nie wyklucza w przyszłości spróbowania sił w MMA.

- Lubię kopać i może trochę mi tego brakuje. Nie mówię, że kiedyś nie spróbuję MMA. Myślę, że kiedyś będzie mnie można zobaczyć w MMA, że spróbuję dla funu i dla zabawy - przyznaje.

"Zdolna, ale leniwa" żołnierka gotowa bronić kraju

Trenerzy często opisywali ją jako talent, któremu czasem brakowało pracowitości. Pięściarka nie zaprzecza tym opiniom, ale tłumaczy to swoją strategią i wyczuciem odpowiedniego momentu na maksymalną mobilizację.

- Było tak, nie ukrywam. Ale ja po prostu wiedziałam, kiedy mam wystrzelić, kiedy jest dla mnie najważniejszy moment. Wiedziałam, na kiedy mogę się przygotować na 100% i dać z siebie wszystko - wyjaśnia.

Ta strategia okazała się skuteczna, prowadząc ją do olimpijskiego sukcesu. Jednak sport to niejedyna służba Julii Szeremety. Jako starszy szeregowy Wojska Polskiego jest dumna z noszenia munduru. Zapytana o to, czy w razie wybuchu wojny byłaby gotowa stanąć w obronie kraju, odpowiada bez wahania.

- Tak, walczyłabym, robiąc to, co robię najlepiej. Walczyłabym za ojczyznę, za nasz kraj - deklaruje stanowczo pięściarka.

Cel na przyszłość? Złoto w Los Angeles

Mimo że już osiągnęła bardzo wiele, Julia Szeremeta nie zamierza spoczywać na laurach. Jej sportowe ambicje sięgają najwyższych celów. Skupia się na najbliższych latach i ma jasno określony plan, który chce zrealizować.

