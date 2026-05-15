Druga żona Dariusza Szpakowskiego całkowicie zmieniła jego życie. Ich stare zdjęcia to prawdziwy rarytas

Dariusz Szpakowski ma drugą żonę. To znana aktorka

Dariusz Szpakowski 15 maja 2026 roku kończy 75 lat. Najsłynniejszy polski komentator piłkarski cały czas jest aktywny zawodowo i relacjonuje mecze, choć ostatnio nieco zwolnił tempo. Niedawno zdecydował o tym, że nie będzie komentował mundialu 2026, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku - Być może przekonałbym się do innej decyzji, gdyby na mundialu była Polska. Inaczej przeżywasz turniej, jeżeli gra w nim twoja reprezentacja. Dotyczy to wszystkich Polaków, bo serca mamy biało-czerwone - argumentował Dariusz Szpakowski w rozmowie z portalem Sportowe Fakty WP. Z takiego obrotu spraw pewnie cieszy się życiowa partnerka legendy TVP - Grażyna Strachota. Co ciekawe, popularna aktorka jest drugą żoną Dariusza Szpakowskiego. O pierwszej próżno szukać informacji. Wiadomo tylko, że małżeństwo zakończyło się rozwodem. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja ze Strachotą. Aktorka znana m.in. z serialu "Złotopolscy" całkowicie odmieniła życie komentatora.

Dariusz Szpakowski żona, córki, historia znajomości

Grażyna Strachota i Dariusz Szpakowski ślub wzięli w 1992 roku, Potem ich spokojne życie wywróciło się do góry nogami, bo na świat przyszły im dwie córki: Julia (33 l.) i Gabriela (27 l.). Gdy urodziła się ta druga, komentator TVP miał już 48 lat. Czas pokazał, że potrafił połączyć rolę ojca i gwiazdy telewizji. Pierwszy raz Dariusz Szpakowski zobaczył swoją przyszłą żonę w teatrze.

Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy

- wspominał popularny "Szpak" w rozmowie z "Super Expressem". Później spotkał aktorkę w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. - Jako dżentelmen przepuściłem w kolejce ją i jej koleżankę. Podziękowała i zjechała ze stoku - opowiadał komentator. Wtedy pewnie obydwoje nie spodziewali się tego, że ponad 30 lat później będą małżeństwem i rodzicami dwóch dorosłych córek. W galerii pokazujemy wspólne zdjęcia Dariusza Szpakowskiego z żoną. Niektóre pochodzą jeszcze z poprzedniego wieku. To prawdziwy rarytas.

