Dariusz Szpakowski napisał książkę. Plejada gwiazd na premierze! Metamorfoza Olafa Lubaszenki [GALERIA]

Dariusz Szpakowski jest jednym z najsłynniejszych i najpopularniejszych polskich komentatorów

We wtorek, 28 października odbyła się oficjalna premiera jego książki

Na specjalnym wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd – nie tylko ze świata sportu

Wśród zaproszonych gości był m.in. Olaf Lubaszenko, który przeszedł wielką metamorfozę

Premiera książki Dariusza Szpakowskiego. Plejada gwiazd na miejscu

Dariusz Szpakowski od lat komentuje najważniejsze światowe imprezy piłkarskie, mecze reprezentacji Polski i towarzyszy fanom, budując niesamowite emocje. Po latach zdecydował się na zebranie swoich wspomnień i napisanie książki. We wtorek, 28 października miała miejsce oficjalna premiera. W Warszawie pojawiło się wielu sportowców, komentatorów czy nawet aktorów.

Wśród zaproszonych gości pojawił się m.in. słynny komentator Włodzimierz Szaranowicz, mistrz olimpijski Robert Korzeniowski czy aktor Olaf Lubaszenko.

Ostatni z nich przez lata przeszedł ogromną metamorfozę i schudł wiele kilogramów. Jego znakomitą formę od razu można było dostrzec podczas premiery książki Dariusza Szpakowskiego. Aktor schudł ponad 80 kilogramów i dziś jest niemal nie do poznania.

