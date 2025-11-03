Piękna żona Dariusza Szpakowskiego to wielka gwiazda. Rzadko pokazują się razem. Mamy ich wspólne zdjęcia!

Dariusz Szpakowski, znany komentator sportowy, wydał książkę "Wita państwa Dariusz Szpakowski", której premiera zgromadziła wiele osobistości.

Mało kto wie, że żoną Dariusza Szpakowskiego jest Grażyna Strachota, aktorka znana z ról w "Złotopolskich" i "M jak miłość".

Poznali się w teatrze, a ich drugie spotkanie miało miejsce na Kasprowym Wierchu, po czym szybko zostali parą i wzięli ślub w 1992 roku.

Para ma dwie córki, Julię i Gabrielę, a mimo rzadkich publicznych wystąpień, ich miłość nadal kwitnie

Żona Dariusza Szpakowskiego grała m.in. w "M jak miłość" i "Złotopolskich"

Dariusz Szpakowski niedawno - wspólnie z dziennikarzem Przemysławem Rudzkim - napisał książkę pt. "Wita państwa Dariusz Szpakowski". Na uroczystej premierze pojawiło się wiele sław ze świata sportu i kultury, m.in. Andrzej Strejlau, Jerzy Engel, Janusz Zaorski, Piotr Świerczewski, Olaf Lubaszenko, Dariusz Dziekanowski, Sebastian Mila, Kazimierz Węgrzyn, Radosław Majdan czy Włodzimierz Szaranowicz. - Było mi bardzo miło. Dziękuję Telewizji Polskiej za wsparcie, wydawnictwu SQN za wydanie książki, Stadionowi Narodowemu za udostępnienie miejsca, rozświetlenie obiektu oraz wszystkim gościom za obecność. Premiera miała rozmach, ale i klasę. Byłem naprawdę wzruszony - mówił Dariusz Szpakowski w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl. Książka przede wszystkim opowiada o pasjonującej pracy słynnego komentatora, choć oczywiście nie sposób pominąć wątki rodzinne. O życiu prywatnym Dariusz Szpakowski opowiada rzadko i mało kto wie, że jego żoną jest wielka gwiazda. Grażyna Strachota to znakomita aktorka, znana m.in. z roli charakterystycznej Marity w serialu "Złotopolscy" czy Katarzyny Maj w "M jak miłość". Jak to zwykle bywa w przypadku związków z aktorkami, Dariusz Szpakowski poznał swoją przyszłą żonę w teatrze.

Dariusz Szpakowski i Grażyna Strachota. Historia miłości

Przed laty komentator w rozmowie z "Super Expressem" wspominał pierwsze spotkanie z ukochaną. Miało ono miejsce podczas spektaklu muzycznego "Brel" w reżyserii Emiliana Kamińskiego i Wojciecha Młynarskiego. Grażyna Strachota grała jedną z głównych ról.

Zobaczyłem ją na scenie i pomyślałem, że jest piękna, ale pewnie jest mężatką, ma już dzieci i nie ma co zawracać sobie głowy

- mówił nam Dariusz Szpakowski. Kolejne spotkanie odbyło się już w okolicznościach bardziej sportowych - w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowy Wierch. - Jako dżentelmen przepuściłem w kolejce ją i jej koleżankę. Podziękowała i zjechała ze stoku - opowiadał komentator. Z kolei Grażyna Strachota początki znajomości zapamiętała jako próbę podrywu, która skończyła się daniem kosza. Mimo to szybko zostali parą, a w 1992 roku wzięli ślub. Potem na świat przyszły ich dwie córki: Julia (32 l.) i Gabriela (26 l.). Dariusz Szpakowski późno został ojcem. Gdy urodziła się druga córka, miał 48 lat, a jego żona - 39. Małżonkowie nadal są razem i nadal ich miłość kwitnie. Rzadko pokazują się razem, ale od czasu do czasu można ich spotkać na jakimś evencie. W galerii zebraliśmy sporo wspólnych zdjęć Dariusza Szpakowskiego z żoną. Niektóre pochodzą jeszcze z lat 90.

Galeria: Dariusz Szpakowski i żona Grażyna Strachota