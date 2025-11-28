Amanda Anisimova w prześwitującej bluzce! Rywalka Igi Świątek zachwyciła na imprezie

Amanda Anisimova to wielka rywalka Igi Świątek. Panie znają się jeszcze z czasów juniorskich. W tym roku Polka i Amerykanka zmierzyły się trzy razy. W pierwszym pojedynku Świątek zdemolowała Anisimovą 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, ale w dwóch kolejnych starciach górą była już tenisistka z USA - 6:4, 6:3 w US Open i na koniec sezonu 6:7, 6:4, 6:2 w fazie grupowej WTA Finals.

Amanda Anisimova w bikini na plaży! Zdjęcia długonogiej tenisistki rozgrzewają jak słońce

Teraz Amanda Anisimova wypoczywa po sezonie na Florydzie. W okazji Święta Dziękczynienia spotkała się z przyjaciółkami na imprezie, a na Instagramie zaserwowała fanom kilka zdjęć. Kibice pośpieszyli z komplementami. "Jesteś przepiękna" - napisał jeden z nich "Dwa powody, dla których warto kibicować Amandzie" - dodał inny, komentując zdjęcia tenisistki w cienkiej bluzce podkreślającej jej kobiece krągłości.

Rodzice i siostra Amandy Anisimovej pochodzą z Rosji, ale tenisistka urodziła się w stanie New Jersey. Przyszła na świat 31 sierpnia 2001 roku w Freehold, małym amerykańskim miasteczku położonym między Nowym Jorkiem a Filadelfią. Teraz Amanda mieszka na Florydzie, gdzie ma świetne warunki do treningów.



Amanda Anisimova jako juniorka wygrała Roland Garros 2017. Została wtedy okrzyknięta "nową Marią Szarapową". W 2019 roku jako 17-latka dotarła do półfinału Roland Garros, pokonując po drodze broniącą tytułu Simonę Halep. Potem jej kariera nieco wyhamowała, ale w tym sezonie nabrała rozpędów. Po Wimbledonie, w którym doszła do finału (porażka 0:6, 0:6 z Igą Świątek), zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA. Obecnie zajmuje 4. miejsce, najwyższe w karierze.

