Amanda Anisimova w bikini na plaży! Zdjęcia długonogiej tenisistki rozgrzewają jak słońce

Amanda Anisimova w sierpniu skończyła 24 lat. Po Wimbledonie, w którym doszła do finału (0:6, 0:6 z Igą Świątek) zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA. Obecnie jest czwartą rakietą świata, co jest jej rekordowym osiągnięciem. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), ma długie nogi i prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Ma za sobą problemy psychiczne. Zmagała się z depresją i wypaleniem i z tego powodu zawiesiła karierę.

Amanda Anisimova - seksowne zdjęcia

Amanda Anisomova na Florydzie mieszka blisko plaży, więc dzieli się z fanami efektownym zdjęciem w bikini, wzbudzając ich zachwyt. Jej wielką pasją jest malarstwo. Malowanie obrazów pomogło jej przezwyciężyć wypalenie, gdy tenis stał się dla niej nie do zniesienia. - Zaczęłam interesować się sztuką, gdy nie czułam się dobrze psychicznie. To coś, co robiłam w wolnym czasie, aby oczyścić głowę - wyjaśniła Anisimova, której ulubionym artystą jest Vincent van Gogh.

Iga Świątek i Amanda Anismova to rówieśniczki i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Amerykanka bardzo ceni i szanuje Polkę. Przed finałem Wimbledonu została zapytana o Igę i nie mogla jej się nachwalić. - Iga jest niesamowitą zawodniczką i była dla mnie inspiracją. Jej etyka pracy i wszystkie osiągnięcia są niesamowite - powiedziała Anisimova. Polka też odwzajemniała komplementy. Ostatnio zapytana, jakie uderzenie wzięłaby od którejś z jej rywalek, odpowiedziała, że bekhend Anisimovej. - Ona ma teraz najlepszy bekhend w tourze - stwierdziła. Poniżej galeria zdjęć Amandy Anisimovej.

