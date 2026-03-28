Piotr Zieliński i jego ŻONA Laura. Oto muza bohatera Polaków! [ZDJĘCIA]

Michał Chojecki
2026-03-28 11:57

Piotr Zieliński jest na ustach polskich kibiców po pięknej bramce, która dała nam zwycięstwo 2:1 nad Albanią o awans do finału baraży o MŚ 2026. Po strzelonych bramkach gwiazdor Interu Mediolan wykonuje zawsze charakterystyczny gest, układając palce w kształt litery "L". To na cześć jego pięknej żony Laury Zielińskiej. Zobaczcie zdjęcia muzy naszego pomocnika.

Piotr Zieliński od lat zachwyca kibiców nie tylko na boisku, ale także stabilnym, pełnym ciepła życiem prywatnym. U jego boku od ponad dekady stoi Laura Zielińska (z domu Słowiak) – kobieta, którą wielu nazywa prawdziwą muzą piłkarza. Historia ich miłości to dowód na to, że nawet w świecie wielkiego futbolu można zbudować trwały, autentyczny związek oparty na wspólnych korzeniach i wzajemnym wsparciu.

Piotr Zieliński i jego przyszła żona Laura poznali się w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich. Piotr był już wtedy obiecującym zawodnikiem, grającym na wypożyczeniu we włoskim Empoli, a Laura – młodą, ambitną dziewczyną z tego samego miasta. Między nimi od razu zaiskrzyło. Chemia była tak silna, że szybko stali się nierozłączni. Laura porzuciła dotychczasowe życie w Polsce i przeprowadziła się do Włoch, by być blisko ukochanego. Dla wielu kobiet to ogromna decyzja, ale dla Laury była naturalna – miłość zwyciężyła.

Po czterech latach związku przyszedł czas na zaręczyny. W 2017 roku, w dniu urodzin Laury, Piotr przygotował niezapomnianą niespodziankę. Po romantycznych wakacjach na Seszelach zabrał ukochaną na Mazury. Tam, wśród malowniczych krajobrazów, zaskoczył ją ogromnym napisem ułożonym z czerwonych róż: „Kocham Cię”. Do tego wręczył piękny pierścionek. Dwa lata później, 15 czerwca 2019 roku, para stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w Ząbkowicach Śląskich, w pięknym hotelu „Uroczysko Siedmiu Stawów”.

Dzisiaj Piotr i Laura Zielińscy mieszkają we Włoszech, gdzie piłkarz grał przez wiele lat w Napoli, a obecnie kontynuuje karierę w Serie A w Interze Mediolan. Laura, z wykształcenia magister analityki medycznej (ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), zrezygnowała z pracy w zawodzie na rzecz rodziny. Jest oddaną żoną i matką. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Maksymilian, a w maju 2025 roku – córeczka Maja. Poniżej zdjęcia pięknej żony Laury Zielińskiej, pięknej żony naszego piłkarza.

