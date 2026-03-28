Piotr Zieliński i jego ŻONA Laura. Oto muza bohatera Polaków! [ZDJĘCIA]

Piotr Zieliński, bohater meczu z Albanią, swój charakterystyczny gest po strzeleniu gola dedykuje wyjątkowej osobie.

Poznaj historię miłości Piotra i Laury Zielińskich, która rozpoczęła się w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich i trwa pomimo blasku fleszy.

Jak wygląda życie prywatne pary we Włoszech i dlaczego Laura Zielińska jest nazywana muzą piłkarza? Zobacz galerię zdjęć!

Piotr Zieliński od lat zachwyca kibiców nie tylko na boisku, ale także stabilnym, pełnym ciepła życiem prywatnym. U jego boku od ponad dekady stoi Laura Zielińska (z domu Słowiak) – kobieta, którą wielu nazywa prawdziwą muzą piłkarza. Historia ich miłości to dowód na to, że nawet w świecie wielkiego futbolu można zbudować trwały, autentyczny związek oparty na wspólnych korzeniach i wzajemnym wsparciu.

Piotr Zieliński i jego przyszła żona Laura poznali się w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich. Piotr był już wtedy obiecującym zawodnikiem, grającym na wypożyczeniu we włoskim Empoli, a Laura – młodą, ambitną dziewczyną z tego samego miasta. Między nimi od razu zaiskrzyło. Chemia była tak silna, że szybko stali się nierozłączni. Laura porzuciła dotychczasowe życie w Polsce i przeprowadziła się do Włoch, by być blisko ukochanego. Dla wielu kobiet to ogromna decyzja, ale dla Laury była naturalna – miłość zwyciężyła.

Po czterech latach związku przyszedł czas na zaręczyny. W 2017 roku, w dniu urodzin Laury, Piotr przygotował niezapomnianą niespodziankę. Po romantycznych wakacjach na Seszelach zabrał ukochaną na Mazury. Tam, wśród malowniczych krajobrazów, zaskoczył ją ogromnym napisem ułożonym z czerwonych róż: „Kocham Cię”. Do tego wręczył piękny pierścionek. Dwa lata później, 15 czerwca 2019 roku, para stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w Ząbkowicach Śląskich, w pięknym hotelu „Uroczysko Siedmiu Stawów”.

Dzisiaj Piotr i Laura Zielińscy mieszkają we Włoszech, gdzie piłkarz grał przez wiele lat w Napoli, a obecnie kontynuuje karierę w Serie A w Interze Mediolan. Laura, z wykształcenia magister analityki medycznej (ukończyła Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), zrezygnowała z pracy w zawodzie na rzecz rodziny. Jest oddaną żoną i matką. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Maksymilian, a w maju 2025 roku – córeczka Maja.

