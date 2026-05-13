Polacy wydali wyrok ws. Igi Świątek! Faceci dużo bardziej surowi niż kobiety

Czy Iga Świątek wróci na fotel liderki rankingu WTA?

Polacy wydali wyrok w tej sprawie w najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster.

Wynika z niego, że mężczyźni są zdecydowanie bardziej surowi dla Świątek niż kobiety!

Polacy jednoznacznie o Idze Świątek. Faceci wierzą w nią mniej niż kobiety

Zacznijmy od wspólnego mianownika: zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn panuje duża wiara w powrót Igi Świątek na szczyt. Aż 39 procent ankietowanych kobiet i dokładnie tyle samo procent mężczyzn jest przekonanych, że Polka ponownie zasiądzie na tronie światowego tenisa, odzyskując pozycję numer 1 w rankingu WTA! To pokazuje, że niezależnie od płci, spora część społeczeństwa wierzy umiejętności naszej tenisistki. Jednak prawdziwe zróżnicowanie pojawia się, gdy przyjrzymy się odsetkowi osób, które w ten powrót nie wierzą.

Tutaj różnica jest znacząca i skłania do refleksji nad tym, skąd biorą się te odmienne perspektywy. Otóż jedynie 15 proc. kobiet uważa, że Iga Świątek nie zdoła ponownie wspiąć się na sam szczyt rankingu. W przypadku mężczyzn ten odsetek jest ponad dwukrotnie wyższy i wynosi aż 31 procent! Panowie są znacznie bardziej sceptyczni, o czym świadczy także głębsze spojrzenie na wyniki przeprowadzonego badania. Wśród nich tylko 9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie interesuje się tenisem, a 20 proc. nie miało zdania - u kobiet było to 17 proc. niezainteresowanych i aż 29 proc. niezdecydowanych!

Z tych danych jasno wynika, że mężczyźni są zdecydowanie bardziej stanowczy w ocenie możliwości polskiej tenisistki. Niezależnie od płci i odmiennych prognoz, jedno jest pewne: Iga Świątek wciąż pozostaje w ścisłej czołówce światowego tenisa, a już dzisiaj (13 maja) zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie z Jessicą Pegulą.

Informacje pochodzą z badania zrealizowanego przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-11 maja 2026 roku metodą CAWI na próbie 1005 dorosłych Polaków.

