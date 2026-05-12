Tak córka Jana Tomaszewskiego wyglądała w młodości. Tańczyła z Lewandowskim na studniówce!

Przyszła gwiazda telewizji i kapitan reprezentacji Polski mieli okazję tańczyć razem poloneza na studniówce! Robert Lewandowski opowiedział nieznaną historię całej Polsce podczas poniedziałkowej parady mistrzowskiej FC Barcelony, gdy z Wojciechem Szczęsnym "przejął" transmisję na żywo "Kanału Sportowego". W trakcie niezwykłego streama świętujący piłkarze sparodiowali Jana Tomaszewskiego, a "Lewy" podzielił się historią sprzed lat.

- Ja mam taką historię. Czekaj, ja tego nie mówiłem. Wiesz, że Jan Tomaszewski był na mojej studniówce? - rzucił Lewandowski do Szczęsnego.

- A, bo była jego córka - odparł bramkarz.

- Dokładnie. I ja tańczyłem z nią. A nie wiem, czy Jan Tomaszewski to wie. Serdecznie pozdrawiamy Janka Tomaszewskiego i Małgosię - wyznał roześmiany "Lewy".

Legendarny golkiper reprezentacji Polski potwierdził to następnego dnia w specjalnym programie na żywo na kanale "Super Express Sport", a wspomniana Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z "Pudelkiem".

Chodziliśmy do szkoły sportowej na Konwiktorskiej, byliśmy w równoległych klasach. Poloneza tańczyłam z Szyną — Marcinem Kulczykiem (przyjacielem Roberta), bo byliśmy najwyższą parą. A zaraz za nami był Robert i rzeczywiście przy przejściach tańczyliśmy razem. Mam to chyba na kasecie VHS. Bardzo zabawny filmik i miłe wspomnienia. Ściskam mocno i gratuluję chłopakom sukcesu! - opowiedziała córka Jana Tomaszewskiego.

Reszta jest historią - zarówno Lewandowski, jak i Tomaszewska osiągnęli sukces w swoich dziedzinach. Droga do tego prowadziła przez wspólne liceum, choć jak wspominała kiedyś prezenterka, młody piłkarz nie był wtedy w centrum towarzystwa.

- Robert był bardzo cichy, a ja byłam gadułą, taką, jaką jestem dziś. Więc energie były zupełnie inne. [...] Robert, tak jak go pamiętam i odbieram, był bardzo pracowitym człowiekiem już od samego początku, którego chyba nie zobaczyło się na imprezach razem z resztą swoich kolegów - powiedziała Tomaszewska "Plejadzie" w 2022 roku.

