Lewandowski i Szczęsny świętują na całego! Przy piwku przejęli transmisję. "Łatwo tak pier... głupoty"

FC Barcelona na 3 kolejki przed końcem sezonu jest już mistrzem Hiszpanii.

Pieczątką na tytule było niedzielne El Clasico z Realem Madryt i wygrana 2:0.

W poniedziałek w Barcelonie trwa święto, a Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny w szampańskich humorach "przejęli" transmisję "Kanału Sportowego".

FC Barcelona po zwycięstwie w El Clasico (2:0) jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii. Do końca sezonu La Liga zostały trzy kolejki, a przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi 14 punktów. Już po ostatnim gwizdku sędziego niedzielnego meczu rozpoczęło się świętowanie, które trwa w poniedziałek. Na ulicach Barcelony trwa szaleństwo z udziałem piłkarzy i sztabu, którzy przejeżdżają autokarem wśród kibiców. Na miejscu są obecni wysłannicy "Kanału Sportowego", których transmisja na żywo zamieniła się w pewnym momencie w relację Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego!

Dominik Piechota rzucił mikrofon polskim gwiazdorom "Dumy Katalonii", którzy chętnie wcielili się w rolę youtuberów. W pełni zrozumiałe są ich szampańskie nastroje, znane doskonale z mistrzowskich fet we wszystkich krajach.

- Ty, ale oni mu płacą, a on nic nie robi teraz. Zapraszamy inne polskie telewizje internetowe i nieinternetowe... - zażartował Szczęsny do Lewandowskiego.

Cały content za nich robimy. Wracając, trochę ci przerwę, łatwo jest tak pier***ić głupoty, co? - niespodziewanie odpowiedział mu kapitan reprezentacji Polski.

Bezpośredniość "Lewego" zaskoczyła nawet Szczęsnego trzymającego puszkę piwnego sponsora Barcelony, którym poczęstowali zresztą wspomnianego dziennikarza.

Nie przeklinaj! Bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku! - zareagował bramkarz.

- Ale to jest internet, tu można, to jest YouTube - tłumaczył po chwili Lewandowski.

Fragmenty niezapomnianej transmisji z fety Barcelony momentalnie obiegły polski internet. Piłkarze w pełni zasłużyli na te cenne chwile zluzowania i oddechu. Przed nimi jeszcze 3 mecze, w których postarają się dobić do 100 punktów i 100 strzelonych goli. Na razie mają ich po 91.

Szczęsny 🗣️ Oni mu płacą, a on (@dominikpiechota) nic nie robi teraz. Lewandowski 🗣️ Ale łatwo tak pier… głupoty, co?Szczęsny 🗣️ Nie przeklinaj! Bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku! — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 11, 2026