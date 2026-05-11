Przyćmiła El Clasico. Nawet Lamine Yamal nie mógł się jej oprzeć! I ta sukienka

Olivia Rodrigo pojawiła się w Barcelonie w ramach partnerstwa Spotify z katalońskim klubem. Jej logo, "OR", dumnie zdobiło koszulki zawodników FC Barcelony, co było kontynuacją tradycji, w której na trykotach pojawiały się już symbole takich artystów jak Drake, Rosalia czy The Rolling Stones. Jednak to nie tylko marketingowa akcja przyciągnęła uwagę. Gwiazda, która dwa dni wcześniej zagrała ekskluzywny koncert w Barcelonie, osobiście zasiadła na trybunach Camp Nou, by śledzić El Clasico.

El Clasico. FC Barcelona - Real: Tragedia przed meczem. Hansi Flick stracił ojca

27

Lamine Yamal nie mógł się jej oprzeć. Olivia Rodrigo przyćmiła El Clasico

Prawdziwym hitem, który rozgrzał media społecznościowe, było jej spotkanie z młodą gwiazdą Barcelony, Laminem Yamalem. Mimo że Yamal pauzował z powodu kontuzji, przed meczem pojawił się na murawie, gdzie miał okazję poznać amerykańską piosenkarkę. Ich krótkie, ale serdeczne spotkanie, uwiecznione na zdjęciach i nagraniach, szybko obiegło internet. Oficjalne konto FC Barcelony udostępniło wideo z tego momentu, a fani nie kryli zachwytu. Komentarze takie jak: "Bądź z kimś, kto patrzy na ciebie jak Olivia Rodrigo" stały się viralem, sugerując że nawet młody piłkarz uległ urokowi artystki. Yamal, choć wyłączony z gry, był w dobrym nastroju podczas wymiany zdań z gwiazdą pop.

Obecność Olivii Rodrigo nadała El Clasico dodatkowego celebryckiego blasku, co w dobie łączenia sportu z rozrywką staje się coraz częstszym zjawiskiem. Jej reakcje na gole, zwłaszcza na spektakularne trafienie Marcusa Rashforda z rzutu wolnego, również zostały zarejestrowane i szeroko komentowane, pokazując jej autentyczne zaangażowanie w mecz. To dopełniło piękny wieczór Barcelony, która po zwycięstwie 2:0 z Realem rozpoczęła świętowanie mistrzostwa.