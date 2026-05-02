Przed El Clasico mówią tylko o niej. Szaleją za nią miliony fanów! Olivia Rodrigo gwiazdą Barcelony

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-02 12:55

10 maja FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w legendarnym El Clasico, a oczy milionów widzów z całego świata będą zwrócone nie tylko na piłkarzy, lecz także na koszulki "Dumy Katalonii". Zamiast tradycyjnego logo sponsora, na froncie trykotów znajdzie się symbol globalnej supergwiazdy muzyki – Olivii Rodrigo! Kim jest 23-letnia artystka, która na jeden wieczór stanie się centralnym punktem największego klubowego meczu na świecie?

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo Olivia Rodrigo
  • Olivia Isabel Rodrigo to urodzona w Kalifornii wokalistka o filipińsko-niemieckich korzeniach.
  • 10 maja jej symbol znajdzie się na koszulkach Barcelony w starciu z Realem Madryt.
  • Kim jest Olivia Rodrigo i jak zaczęła się jej droga na szczyt?

Od gwiazdy Disneya do głosu pokolenia Z. Fenomen Olivii Rodrigo

Jej kariera rozpoczęła się od ról w produkcjach Disneya, takich jak "Bizaardvark" i "High School Musical: The Musical: The Series". To właśnie na planie tego drugiego serialu świat po raz pierwszy usłyszał jej autorski talent. Jednak prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła w styczniu 2021 roku wraz z wydaniem debiutanckiego singla "drivers license". Piosenka pobiła rekord Spotify pod względem dziennej liczby odtworzeń dla utworu nieświątecznego (17,01 miliona) i zapewniła Olivii Rodrigo miano najmłodszej artystki w historii, która zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100.

Olivia Rodrigo
Galeria zdjęć 18

Jej debiutancki album "SOUR", wydany w maju 2021 roku, tylko umocnił jej pozycję jako głosu pokolenia Z. Płyta, będąca mieszanką pop-rocka i intymnych ballad, przyniosła jej trzy nagrody Grammy i status jednej z najważniejszych postaci współczesnej muzyki. Kolejny album, "GUTS" z 2023 roku, kontynuował pasmo sukcesów, otrzymując entuzjastyczne recenzje i ugruntowując jej pozycję na scenie muzycznej.

Olivia Rodrigo została gwiazdą El Clasico

Decyzja o umieszczeniu logo Olivii Rodrigo na koszulce nie jest przypadkowa. To efekt czteroletniej współpracy FC Barcelony ze Spotify, której celem jest "łączenie światów muzyki i futbolu jak nigdy dotąd". W ramach tej umowy, podczas najważniejszych meczów sezonu, jak El Clasico, logo platformy streamingowej jest zastępowane symbolem wybranego artysty.

Rodrigo dołącza do panteonu muzycznych sław, które wcześniej dostąpiły tego zaszczytu. Wśród nich znaleźli się tacy artyści jak: Drake, hiszpańska gwiazda Rosalia, ikoniczni The Rolling Stones, kolumbijska piosenkarka Karol G, a także Coldplay i Travis Scott. Każda z tych kolaboracji wywoływała ogromne zainteresowanie, a limitowane edycje koszulek stawały się natychmiastowym obiektem pożądania!

Specjalną koszulkę jako pierwsza założy kobieca drużyna FC Barcelona. Piłkarki zagrają w trykotach z logo Olivii Rodrigo już 6 maja w meczu ligowym przeciwko Levante. Dwa dni później w Barcelonie odbędzie się ekskluzywny, kameralny koncert Olivii Rodrigo. Zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie otrzymają najwierniejsi fani artystki, wyselekcjonowani na podstawie ich aktywności na Spotify.

