Urocza Hanna Żudziewicz z zamykającymi się oczami po Tańcu z Gwiazdami. Wracała z imprezy nad ranem

Finał "Tańca z Gwiazdami" zakończył się spektakularnym zwycięstwem Hanny Żudziewicz i Gamou Falla, którzy triumfalnie świętowali do wczesnych godzin porannych.

Pomimo wyczerpania po całonocnej zabawie, tancerka olśniewała urodą, udowadniając swój niezwykły profesjonalizm i wytrzymałość.

Odkryj kulisy szampańskiej imprezy i zobacz galerię zdjęć, która uchwyciła każdy szczegół tej niezapomnianej nocy!

Dla wielu widzów Gamou Fall był objawieniem tej edycji. Aktor i model, znany m.in. z serialu "Pierwsza miłość", pokazał niezwykły talent taneczny. Jednak jego związek ze sportem jest znacznie głębszy, niż mogłoby się wydawać. Jego ojciec, pochodzący z Senegalu, zaszczepił w nim pasję do sportów walki. Fall ma na koncie zawodowy pojedynek w formule MMA – podczas gali FAME MMA 8 pokonał swojego rywala przez poddanie w drugiej rundzie. Teraz do swojego bilansu może dopisać taneczne mistrzostwo.

Przeczytaj także: "Taniec z Gwiazdami". Ciało partnerki gwiazdy FAME MMA wzbudza zachwyt w całej Polsce. Pokazuje najróżniejsze zakamarki

Zabawa do białego rana po finale Tańca z Gwiazdami

Po tygodniach morderczych treningów i ogromnym stresie przyszedł czas na świętowanie. Zwycięska para, razem z innymi uczestnikami i produkcją, bawiła się do wczesnych godzin porannych. W centrum uwagi znalazła się Hanna Żudziewicz, dla której jest to już trzecia wygrana w programie. Tancerka, mimo widocznego zmęczenia i zamykających się oczu po długiej nocy, prezentowała się zjawiskowo. Nawet po wielu godzinach imprezy nie traciła uroku, co z pewnością uchwycili fotoreporterzy.

Zobacz też: Wygięta do granic Hanna Żudziewicz opleciona muskularnymi ramionami Gamou Falla. Ta siła sprawdziła się w klatce MMA

Doświadczona mistrzyni i królowa nocy

Hanna Żudziewicz to prawdziwa weteranka i profesjonalistka. Triumf z Gamou Fallem udowadnia jej niezwykłe umiejętności pedagogiczne i taneczne. Prywatnie jest żoną tancerza Jacka Jeschke i mamą małej Róży, co czyni jej poświęcenie dla programu jeszcze bardziej godnym podziwu. Po zasłużonym zwycięstwie i szampańskiej zabawie z pewnością czeka ją chwila na zasłużony odpoczynek. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej niezapomnianej nocy

38

Gamou Fall ma plany po finale "TzG"