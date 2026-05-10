"Taniec z Gwiazdami". Ciało partnerki gwiazdy FAME MMA wzbudza zachwyt w całej Polsce. Pokazuje najróżniejsze zakamarki

Bartosz Olszewski likp
2026-05-10 5:14

Hanna Żudziewicz i Gamou Fall w znakomitym stylu awansowali do finału programu "Taniec z Gwiazdami". Już w niedzielę, 10 maja, para ta rywalizować będzie o Kryształową Kulę. Taneczna partnerka byłego gwiazdora FAME MMA wzbudza zachwyt nie tylko swoimi umiejętnościami artystycznymi, lecz także ciałem, które eksponuje na parkiecie. Hanna Żudziewicz pokazuje najróżniejsze zakamarki. Zdjęcia pokazujemy galerii.

Hanna Żudziewicz i Taniec z Gwiazdami
"Taniec z Gwiazdami". Hanna Żudziewicz słynie ze zjawiskowej urody i pięknego ciała

Hanna Żudziewicz jest prawdziwą legendą programu "Taniec z Gwiazdami". Wielu uczestników show Polsatu marzy o tym, żeby produkcja show to właśnie im przydzieliła śliczną tancerkę. Trudno im się dziwić, bo Hanna Żudziewicz to prawdziwa profesjonalistka, która wystąpiła już w 11 edycjach "TzG", a dwie z nich wygrała. W tej edycji show szczęściarzem, który tańczy z Żudziewicz, jest znany m.in. walki z gali FAME MMA Gamou Fall. Co ciekawe, 34-letnia tancerka ma już spore doświadczenie w pracy ze sportowcami. Jej partnerami w programie "Taniec z Gwizdami" byli już m.in. Izu Ugonoh i Marcin Najman. Kryształową Kulę zdobyła jednak występując z aktorami: Robertem Wabichem i Piotrem Mrozem. Gamou Fall też jest aktorem, co dobrze zwiastuje przed finałem wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się w niedzielę, 10 maja. Warto dodać, że Hanna Żudzewicz poza tym, że jest znakomitą tancerką, słynie ze zjawiskowej urody i pięknego ciała. Jego różne zakamarki pokazuje na parkiecie. Zdjęcia mocno odsłoniętego ciała Żudziewicz zobaczyć można w naszej galerii. 

"Taniec z Gwiazdami". Hanna Żudziewicz może doprowadzić do remisu z mężem

Dla tych, którzy chcieliby skraść serce ślicznej tancerki, mamy złe wiadomości. Hanna Żudziewicz jest szczęśliwą mężatką i matką 3,5-letniej Róży. Mąż tanecznej partnerki Gamou Falla - Jacek Jeschke - także jest doskonale zdany widzom programu "Taniec z Gwizdami". Co ciekawe, ma ona na swoim koncie aż trzy Kryształowe Kule, czyli o jedną więcej niż żona. Już w niedzielę jednak Hanna Żudziewicz może doprowadzić do małżeńskiego remisu. Może też... powiększyć stratę do męża. Zarówno tancerka, jak i tancerz walczą bowiem w finale wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Partnerką Jacka Jeschkego na parkiecie jest aktorka Magdalena Boczarska. W grze o Kryształową Kulę pozostały jeszcze dwa duety: Sebastian Fabijański (również znany z FAME MMA) i Julia Suryś oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz.

