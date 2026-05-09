Szaleją za dziewczyną Nicoli Zalewskiego, a to jej piękna siostra! Nie tylko Emily rozpala zmysły

Aurora Pallini to więcej niż tylko "siostra Emily". To utalentowana 27-letnia kobieta, która z pasją podąża za swoimi marzeniami, zachwycając nie tylko urodą, ale przede wszystkim niezwykłymi umiejętnościami. Przede wszystkim jest renomowaną włoską makijażystką. Zdobyła uznanie we Włoszech, pracując przy sesjach zdjęciowych, wydarzeniach modowych i dbając o wizerunek swoich klientek, korzystając z mocy mediów społecznościowych. Aurora potrafi sprawić, że każda kobieta poczuje się wyjątkowo, niezależnie od okazji, przy czym sama zachwyca i rozpala zmysły!

Dziewczyna Sebastiana Szymańskiego zdradziła, jakie ma korzenie. Ukraińskie z ciekawą domieszką!

61

Aurora Pallini, piękna siostra dziewczyny Nicoli Zalewskiego

Jej drugą, równie fascynującą pasją jest akrobatyka, przede wszystkim z wykorzystaniem szarf. W social mediach 27-latki można podziwiać akrobacje i wygibasy, które naprawdę robią wrażenie! Aurora potrafi wykorzystać nabyte umiejętności nie tylko na sali i czerpie z nich m.in. na wakacjach. To połączenie delikatności z determinacją sprawia, że występy Aurory są prawdziwym widowiskiem!

Oczywiście wciąż daleko jej do popularności młodszej siostry - Emily Pallini tylko na Instagramie obserwuje ponad milion użytkowników, na co wpływ ma także rozgłos związany z poznaniem Nicoli Zalewskiego. Aurora prężnie rozwija swój profil, ale na razie może pochwalić się "tylko" 30 tysiącami obserwujących. Nie zdziwimy się, jeśli ta liczba szybko wzrośnie, gdy kibice polskiego piłkarza trafią na jej Instagram. Jej profil to gratka dla fanów piękna i sportu, gdzie dzieli się fragmentami swojej pracy i treningów, pokazując, jak wiele wysiłku wkłada w rozwój swoich pasji! Więcej zdjęć zjawiskowej Aurory Pallini znajdziesz w naszej galerii.