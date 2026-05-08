Dziewczyna Sebastiana Szymańskiego zdradziła, jakie ma korzenie. Ukraińskie z ciekawą domieszką!

Michał Chojecki
2026-05-08 20:56

Sebastian Szymański i jego dziewczyna Dariane Row tworzą parę już od dłuższego czasu, ale unikają rozgłosu. Piłkarz reprezentacji Polski i pochodząca z Ukrainy modelka po raz pierwszy pochwalili się swoją miłością w 2024 roku. Teraz dziewczyna, odpowiadając na pytania fanów, zdradziła, jakie ma korzenie.

Sebastian Szymański jest coraz ważniejszym piłkarzem reprezentacji Polski. Pomocnik po transferze z Fenerbahce Stambuł do francuskiego Stade Rennais wciąż imponuje formą, a trener Jan Urban bardzo na niego liczy. Muzą Sebastiana Szymańskiego jest jego dziewczyna Dariane Row, modelka znana także jako Daria Nerow lub Daria Ostrowa.

Dariane Row to ukraińska modelka i influencerka. Brunetka na 22 lata, 173 cm i chwali się wymiarami 85-61-90. Często publikuje fotografie z sesji zdjęciowych, stylizacje, vlogi lifestyle’owe i treści o modzie, jedzeniu czy codziennym życiu. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, m.in. na Instargramie i Tiktoku.

Teraz Dariane Row na Instastrories odpowiadała na pytania swoich fanów. 

Jakiej jesteś narodowości? I jakie masz korzenie? Bo masz bardzo piękną urodę! - padło pytanie.

„DZIĘKUJĘ BARDZO. Z tego, co wiem, mam tylko korzenie ukraińskie. Ale część mojej rodziny jest z Krymu i myślę, że Tatarzy też tam gdzieś przebiegli, sądząc po kształcie moich oczu" - odpowiedziała kibicowi Dariane Row.

Sebastian Szymański i jego dziewczyna Dariane Row chronią swoją prywatność i dość długo ukrywali związek, a ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się publicznie dopiero w 2024 roku (m.in. przy okazji urodzin Szymańskiego). Dariane bywa nazywana jedną z „WAGs” (wifes and girlfriends) polskich piłkarzy, ale nie buduje swojej popularności wyłącznie wokół związku z Sebastianem Szymańskim – skupia się na karierze modelingowej. Poniżej galeria zdjęć Dariane Row, pięknej dziewczyny Sebastiana Szymańskiego.

