Miała być jak Iga Świątek. Została gwiazdą portalu dla dorosłych! Pokazuje WSZYSTKO

2026-01-01 18:35

Marzyła o karierze na miarę Igi Świątek, ale zabrakło jej talentu i zacięcia. Dziś Angelina Dimova może pochwalić się popularnością na miarę największych gwiazd tenisa, jednak nie za sprawą sportowych osiągnięć. Ukrainka została gwiazdą portalu dla dorosłych i za dolary pokazuje naprawdę wszystko! Tenis pozostał jedynie jej hobby. Zobacz zdjęcia pięknej 24-latki w naszej galerii.

Iga Świątek już w wieku 24 lat może pochwalić się karierą, o jakiej marzą wszystkie dziewczynki rozpoczynające grę w tenisa. 6 tytułów wielkoszlemowych, prowadzenie w rankingu WTA przez 125 tygodni i w sumie 25 triumfów w imprezach rangi WTA. A przed nią jeszcze wiele lat gry! O takich sukcesach w młodości z pewnością marzyła Angelina Dimova. Ukrainka jest rówieśniczką najlepszej polskiej tenisistki, ale już na juniorskim szczeblu odbiła się od imprez rangi ITF. Mimo to, na początku 2026 roku i tak może pochwalić się popularnością na miarę Świątek!

Angelina Dimova
Angelina Dimova - od tenisistki do gwiazdy portalu dla dorosłych

Przynajmniej biorąc pod uwagę liczbę obserwujących na Instagramie. Profil Świątek śledzi 2,3 miliona użytkowników, z kolei Dimova ma 1,7 mln "followersów". Ich zainteresowanie nie wynika jednak z jej osiągnięć na korcie - 24-latka oficjalnie wystąpiła tylko w trzech turniejach ITF w 2016 roku. Wygrała w nich dwa mecze kwalifikacyjne, a także poniosła trzy porażki, w tym dwie już w kwalifikacjach. Jej pogromczynią była m.in. w grudniu 2016 Alycia Parks, obecnie 78. tenisistka świata! Amerykanka była jedną z dwóch zawodniczek, które rozbiły Dimovą 6:0, 6:0.

Ukrainka szybko uznała, że ciężko będzie jej żyć z tenisa. Skupiła się na aktywności w mediach społecznościowych, gdzie błyskawicznie zdobyła sporą popularność jako tenisistka. Z czasem zaczęła też dzielić się coraz bardziej pikantnymi publikacjami, aż w końcu ku uciesze fanów przeniosła się na słynną "niebieską platformę". Dziś Dimova jest jedną z największych gwiazd tego serwisu dla dorosłych, w którym za dolary sprzedaje najbardziej intymne zdjęcia i filmiki. Nie ma żadnych hamulców i zarabia kokosy, dzięki którym prowadzi ekskluzywne życie w Miami.

Fani tracą dla niej głowę, a Ukrainka rozwija motoryzacyjną pasję. Nie zapomina przy tym o tenisie, choć dziś jest z nim kojarzona zdecydowanie mniej niż jeszcze kilka lat temu. Sama określa się jako "byłą tenisistkę", choć jej występy w turniejach ITF być może lepiej po prostu przemilczeć. Nie zmienia to faktu, że Ukrainka stała się w internecie gwiazdą, a jej gorące zdjęcia rozpalają do czerwoności. Więcej zdjęć Angeliny Dimovej znajdziesz w powyższej galerii.

