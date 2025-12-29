Znakomity polski sportowiec i śliczna wokalistka wzięli ślub w Dubaju! Na widok tych zdjęć szczęka opada

Ślub Adriana Meronka i Melanii Bobrowicz. Szczęka opada na widok zdjęć

Golfista Adrian Meronk już w 2016 roku przeszedł na zawodowstwo i radzi sobie bardzo przyzwoicie. A ostatnio nawet lepiej niż przyzwoicie. W tym sezonie Polak wygrał prestiżowy turniej w Rijadzie. Za granie w golfa Meronk inkasuje ogromne pieniądze. Z szacunków ekspertów wynika, że we wspomnianym turnieju miał zarobić nawet cztery miliony dolarów! Do tego w zeszłym roku polski golfista podpisał umowę na trzy lata, na mocy której Saudyjczycy mają mu wypłacić dziesięć milionów "zielonych"! W takiej sytuacji nie dziwi to, że Adrian Meronk i jego ukochana - Melania Bobrowicz - wzięli ślub w samym Dubaju, który dla wielu jest symbolem luksusu i przepychu! Zreszta para tam mieszka na co dzień. Zdjęcia ślubne Adriana i ślicznej Melanii pojawiły się na Instagramie. Prezentujemy je w naszej galerii po artykułem. Gdy się patrzy na te fotki, po prostu szczęka opada!

Od razu po ślubie śliczna Melania zmieniła nazwisko na swoim profilu na Instagramie. O zaręczynach ze znakomitym polskim golfistą mówiła w rozmowie z Plejadą. Podkreśliła, że były one dla niej "ogromnym zaskoczeniem".

Przez masę turystów nie chcieliśmy spędzać sylwestra w Dubaju. W tym okresie nawet złapanie taksówki graniczy z cudem. Przez napięty grafik wyjazd za granicę też nie wchodził w grę. W końcu znaleźliśmy wyspę - Dubaj World Island, do której płynęło się łódką tylko 20 min. Była idealna - nieduża, z widokiem na centrum Dubaju i fajerwerki. Po północy Adrian klęknął i spytał, czy będę jego żoną. To był piękny moment

- wspomniała Melania (wtedy jeszcze) Bobrowicz. Żona Adriana Meronka w przeszłości realizowała się w muzyce. Traktowała to jednak raczej jako hobby niż pracę.

Nigdy nie wiązałam z tym przyszłości. W Warszawie poznałam cudowną Honoratę Skarbek, która mi pomogła wejść w świat muzyki i spełnić marzenia. Dzięki niej udało mi się nagrać kilka utworów. To nie jest mój sposób na życie i nie mam wykształcenia związanego z muzyką

- zaznaczyła.

