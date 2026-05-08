W Hiszpanii huczy o nowym interesie Anny Lewandowskiej. To żyła złota!

Anna Lewandowska dynamicznie rozwija biznes w Barcelonie.

Otwiera drugi klub Edan Studios po sukcesie pierwszej placówki.

Czy jej plany wpłyną na decyzję Roberta Lewandowskiego o kontrakcie?

Anna Lewandowska już dawno dała się poznać jako niezależna, niezwykle skuteczna bizneswoman, która buduje własne imperium. Jak donosi "El Periodico", żona napastnika Barcelony otwiera właśnie drugi klub Edan Studios w Barcelonie.

- Mam już lokalizację, która bardzo mi się podoba - powiedziała Ania, dodając, że w tym tygodniu odbędą się kluczowe rozmowy ws. jej nowego biznesu.

Pierwszy klub Anny Lewandowskiej, uruchomiony pod koniec 2024 roku przy ulicy Balmes, już cieszy się ogromnym powodzeniem – ma około 600 członków i oferuje unikalne zajęcia, w tym autorską metodę Kick The Barre. To połączenie elegancji baletu z siłą i dynamiką sztuk walki (korzeniami w jej karierze karate, gdzie zdobyła 38 medali).

Hiszpańscy dziennikarze pełni zachwytu opisują sesję, jaką Anna Lewandowska poprowadziła na wysokości 125 metrów, na Mirador Torre Glòries. Prawie 30 osób ćwiczyło z nią pod oszałamiającymi widokami na całe miasto. Lewandowska pokazała się jako osoba pełna energii – tego samego dnia rano biegała po Barcelonie, później prowadziła zajęcia, a wcześniej wróciła z eventu dla Victoria’s Secret w Polsce.

Artykuł podkreśla, że Anna Lewandowska stworzyła cały ekosystem marek: Healthy Plan by Ann, Foods by Ann, SuperMenu, Phlov oraz Edan Studios. W Barcelonie łączy fitness, Pilates Reformer, taniec i zdrowe odżywianie w jednym miejscu.

- Dla mnie najważniejsze jest budowanie społeczności – mówi w wywiadzie Anna Lewandowska, która podkreśla, że po czterech latach mieszkania w Barcelonie czuje się tam jak w domu i chwali miasto za jakość życia.

Drugi klub w Barcelonie to kolejny dowód, że jej biznes w Hiszpanii ma ogromny potencjał i może stać się prawdziwą „żyłą złota”, a Polka nie zwalnia tempa. Czy jej plany wpłyną na decyzję Roberta Lewandowskiego? Lada dzień ma się wyjaśnić czy "Lewy" przedłuży kontrakt z Barceloną i zostanie w tym klubie na kolejny sezon.

