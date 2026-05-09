Anna Lewandowska buszuje w Polsce, a co z El Clasico? Nagle ogłosiła wszystko

Anna Lewandowska spędza ostatnie dni w Polsce niemal bez chwili wytchnienia.

Od Warszawy po Kraków, ma masę zobowiązań, a zwieńczeniem będzie niedzielne El Clasico!

"Na deser... powrót prosto na El Clasico!" - ogłosiła Lewandowska, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do niedzielnego meczu FC Barcelona - Real Madryt.

El Clasico. Nagłe ogłoszenie Anny Lewandowskiej

Wizyta Anny Lewandowskiej w Polsce zaczęła się w Warszawie, gdzie błyszczała jako gwiazda wieczoru na uroczystym otwarciu butiku Victoria's Secret w Złotych Tarasach. Jej obecność wzbudziła ogromne zainteresowanie, potwierdzając status ikony stylu i biznesu. Głównym celem wyjazdu jest jednak Kraków, gdzie przed flagowym eventem Healthy Day wzięła udział w inspirującym wydarzeniu z osobami z niepełnosprawnościami, co jest kolejnym dowodem na jej zaangażowanie społeczne i chęć wspierania tych, którzy potrzebują pozytywnej energii. Był to szczególny akcent w jej napiętym grafiku.

Anna Lewandowska pokazała swoją prawdziwą twarz. Tak się zachowuje gdy nikt nie patrzy

41

W sobotę nadszedł czas na wspomniany Healthy Day - pierwszy w historii w Krakowie. Anna Lewandowska opublikowała na swoim Instagramie post, który rozpalił emocje wśród tysięcy jej fanów. "Kraków, jesteście gotowi?! Zapowiada się weekend absolutnie wyjątkowy i pełen emocji. Już w tę sobotę widzimy się na Healthy Day!" – pisała z entuzjazmem. Apelowała do niezdecydowanych: "Jeśli jeszcze się wahasz – to ostatni dzwonek, żeby dołączyć do ekipy!".

Jednak jej wpis zelektryzował fanów piłki nożnej i samej Lewandowskiej przez to, co pojawiło się na samym końcu. Po intensywnym maratonie w Polsce, gdzie promuje zdrowy styl życia i spotykała się z ludźmi, Anna Lewandowska ogłosiła: "A na deser... powrót prosto na El Clásico!". To oznacza, że słynna trenerka w iście ekspresowym tempie wróci do Hiszpanii, by wesprzeć swojego męża, Roberta Lewandowskiego, podczas jednego z najważniejszych meczów sezonu – legendarnego El Clasico.

W Hiszpanii huczy o nowym interesie Anny Lewandowskiej. To żyła złota!

FC Barcelona zagra z Realem Madryt na Camp Nou w niedzielę (10 maja) o 21:00. Wynik tego meczu może dać Barcelonie upragnione mistrzostwo - tylko zwycięstwo utrzyma jeszcze Real w grze o tytuł La Liga.