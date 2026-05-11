Tomasz Adamek i Zbigniew Ziobro poznali się lata temu. "To prawy i uczciwy człowiek"

Kamil Heppen
Grzegorz Zasępa
2026-05-11 16:34

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w USA. W mediach społecznościowych pojawiły się plotki, że polityka do domu przygarnął... Tomasz Adamek. Były mistrz świata w boksie zdementował te doniesienia, ale na łamach "Super Expressu" zaprasza Ziobrę do siebie! Okazuje się, że ich znajomość sięga wiele lat wstecz. - To prawy i uczciwy człowiek - przekonuje Adamek.

  • Zbigniew Ziobro przebywa w USA, ale nie u Tomasza Adamka.
  • Były mistrz świata w boksie na łamach "Super Expressu" zaprasza polityka do siebie!
  • Jak zaczęła się znajomość Adamka i Ziobry? Ważną rolę odegrał polski ksiądz.

Tomasz Adamek i Zbigniew Ziobro znają się od lat

Zbigniew Ziobro wyleciał z Węgier i był widziany na lotnisku Newark w New Jersey. To rozbudziło plotki, że były minister sprawiedliwości zatrzymał się u mieszkającego tam Tomasza Adamka, który posiada w tej okolicy wiele nieruchomości. Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych w boksie zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu - powiedział Adamek w rozmowie z Grzegorzem Zasępą.

"To prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu"

Legendarny "Góral" z Gilowic poznał Ziobrę już lata temu. Jak przyznał, nie widzieli się od kilku lat, jednak wciąż ma do niego ogromny szacunek.

Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu - podkreślił Adamek.

Słynny pięściarz nie ma też wątpliwości, że polityk znajdujący się na celowniku polskiego wymiaru sprawiedliwości jest niewinny. Cieszy się, że znalazł schronienie w USA i ma nadzieję, że administracja Donalda Trumpa nie pozwoli na ekstradycję Ziobry do Polski.

Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! - przekonuje 49-latek, który zamierza w tym roku stoczyć pożegnalną walkę. 1 grudnia Adamek skończy równo 50 lat.

