Młodzież chce Lewandowskiego dalej w reprezentacji! Ale zdanie emerytów was zaskoczy

Robert Lewandowski, niezaprzeczalnie jeden z najwybitniejszych polskich piłkarzy w historii, od lat jest centralną postacią Biało-Czerwonych. Jednak z wiekiem pojawiają się głosy sugerujące, że być może nadszedł czas na zmianę pokoleniową w kadrze. Badanie, które miało na celu zbadać nastroje społeczne w tej kwestii, ujawniło fascynujące tendencje.

Młodzi chcą Lewandowskiego w kadrze, emeryci mniej

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster jasno wynika, że to właśnie najmłodsi kibice, w wieku od 18 do 24 lat, są najbardziej zdecydowani w kwestii dalszej obecności Lewandowskiego w reprezentacji. Aż 60 procent respondentów z tej grupy wiekowej opowiedziało się za tym, by kapitan kontynuował swoją grę dla Polski! Co więcej, zaledwie 8 procent młodych dorosłych uważa, że powinien on zakończyć swoją przygodę z kadrą.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja wśród najstarszych kibiców. W grupie wiekowej 65+, poparcie dla dalszej gry Lewandowskiego w reprezentacji jest najniższe i wynosi zaledwie 40 procent. Co ciekawe, odsetek osób, które są przeciwne jego dalszym występom, jest ponad dwukrotnie wyższy niż wśród młodzieży i wynosi 18 procent. To zaskakująca różnica, która sugeruje, że starsze pokolenie ma bardziej krytyczne podejście lub inne oczekiwania wobec lidera kadry. Warto pamiętać, że są to emeryci, pamiętający złote czasy polskiej piłki, choć w tej grupie był też najwyższy odsetek odpowiedzi "Trudno powiedzieć/nie mam zdania" (24 proc.).

Badanie to jasno pokazuje, że dyskusja o przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski to nie tylko kwestia sportowa, z wyraźnymi podziałami międzypokoleniowymi. Warto wspomnieć też o niepokojącym wskaźniku - odpowiedź "Nie interesuję się piłką nożną" miała najwyższy odsetek w najmłodszej grupie 18-24 (22 proc.). Grupa badawcza składała się z 1005 osób.