Groźny pożar lasu pod Warszawą! Wybuchł w ważną rocznicę

Zofia Dąbrowska
2026-05-11 18:53

Duży pożar wybuchł w lesie w okolicach Czarnej Strugi w powiecie legionowskim. Ogień objął około dwóch hektarów terenu należącego do Nadleśnictwa Drewnica. W akcji gaśniczej bierze udział 13 zastępów straży pożarnej. Służby poinformowały, że sytuacja została opanowana, ale apelują o ostrożność. Dzisiejszy pożar wybuchł dokładnie w 50. rocznicę jednego z największych pożarów lasów w tej części Mazowsza, gdy w 1976 roku spłonęło aż 200 hektarów lasu.

Pożar lasu pod Warszawą. Ogień pojawił się w 50. rocznicę wielkiej katastrofy

W poniedziałek w rejonie Czarnej Strugi pod Warszawą doszło do groźnego pożaru lasu. Ogień pojawił się na terenie leśnym należącym do Nadleśnictwa Drewnica. Jak przekazały służby, pożar objął około dwóch hektarów lasu. Na miejscu od początku pracowały liczne zastępy straży pożarnej. W działaniach bierze udział 13 jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażacy walczyli z ogniem i zabezpieczali teren tak, aby płomienie nie rozprzestrzeniły się na kolejne części lasu. Straż pożarna z Legionowa poinformowała, że sytuacja została opanowana. – W okolicach Czarnej Strugi doszło do pożaru lasu Nadleśnictwa Drewnica o powierzchni około 2 ha. Aktualnie w działaniach gaśniczych bierze udział 13 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został zlokalizowany i na ten moment nie rozprzestrzenia się – przekazali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na Facebooku.

Służby apelują jednocześnie do mieszkańców i kierowców o zachowanie ostrożności i nieblokowanie dróg dojazdowych do lasu. – Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz nieutrudnianie dojazdu służbom ratowniczym. Przypominamy, że przy obecnych warunkach atmosferycznych nawet niewielkie zarzewie ognia może doprowadzić do poważnego pożaru lasu – podkreślili strażacy. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska i sprawdzanie, czy w ściółce nie ma ukrytych zarzewi ognia. Strażacy kontrolują teren, aby uniknąć ponownego pojawienia się płomieni.

Dzisiejszy pożar ma także symboliczny wymiar. Dokładnie 11 maja 1976 roku na terenie Nadleśnictwa Drewnica doszło do ogromnego pożaru lasu. W tamtej katastrofie spłonęło około 200 hektarów terenu leśnego. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło aż 1700 osób. Strażacy podkreślają, że historia pokazuje, jak szybko pożary mogą się rozprzestrzeniać na terenach leśnych wokół Warszawy. Dlatego apelują o rozwagę i natychmiastowe zgłaszanie każdego zauważonego dymu lub ognia.

