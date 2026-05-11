Poland Business Run 2026: zapisy. Jak wziąć udział w największej sztafecie charytatywnej w Polsce?

Poland Business Run 2026 – Co musisz wiedzieć o jubileuszowej edycji?

Tegoroczna, 15. odsłona biegu to wyjątkowa okazja do świętowania dekady i pół pomagania poprzez sport. Hasło „Pobiegniesz, pomożesz!” idealnie oddaje misję wydarzenia, które od lat integruje środowisko biznesowe wokół wspólnego celu. Środki zebrane z pakietów startowych w całości zasilają konto Fundacji Poland Business Run, która finansuje protezy, wózki, rehabilitację i pomoc psychologiczną dla swoich beneficjentów.

Najważniejsze informacje o Poland Business Run 2026:

Start zapisów: 12 maja 2026 r.

Koniec zapisów: 10 czerwca 2026 r. (lub do wyczerpania miejsc na biegi stacjonarne).

Formuła: Sztafeta 5-osobowych drużyn.

Dystans: Każdy członek zespołu pokonuje 4 km (łącznie 20 km na drużynę).

Rejestracja: Formularz i szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie biegu.

Warto się spieszyć, ponieważ miejsca na biegi stacjonarne w poprzednich latach rozchodziły się w błyskawicznym tempie.

„Pobiegniesz, pomożesz!” - Idea, która od 15 lat łączy biznes i ludzi

Poland Business Run to znacznie więcej niż zawody sportowe. To fenomen społeczny, który udowadnia, że odpowiedzialność społeczna biznesu może mieć realny, ludzki wymiar. Firmy, zgłaszając swoje drużyny, nie tylko inwestują w zdrowie i integrację zespołów, ale przede wszystkim stają się częścią wielkiej machiny pomocowej.

W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 46 tysięcy uczestników, Fundacja Poland Business Run pomogła aż 159 osobom. Przez 15 lat działalności wsparcie trafiło już do blisko 1400 beneficjentów.

– To dla nas wyjątkowa, jubileuszowa edycja, która skłania do wielu wspomnień. Jedne z najpiękniejszych historii dotyczą osób, które trafiają na Poland Business Run trochę przypadkiem – zapisują się, bo zachęciła ich firma, choć wcześniej bieganie nie było im bliskie. Potem okazuje się, że odkrywają sportowe emocje, radość z aktywności i chcą biegać dalej, startując w kolejnych zawodach. Przez 15 lat uzbierały się tysiące takich historii i ogromnie cieszy nas, że tak wiele osób przełamuje własne bariery, by pomagać razem z nami! – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Poland Business Run 2026. Harmonogram

Jubileuszowa edycja PBR 2026 odbędzie się w dwóch miastach oraz w formule wirtualnej, dając każdemu szansę na udział.

Warszawa - start na Lotnisku Bemowo

Rywalizację rozpocznie stolica. Bieg w Warszawie zaplanowano na 30 sierpnia 2026 roku. Start o godzinie 9:30 na terenie Lotniska Bemowo, które po raz kolejny ugości tysiące biegaczy gotowych do wspólnego pomagania.

Kraków - wielki finał wokół Błoń

Tydzień później, 5 i 6 września 2026 roku, bieg przeniesie się do Krakowa. Trasa tradycyjnie poprowadzi wokół malowniczych Błoń, gdzie kilkanaście tysięcy zawodniczek i zawodników stworzy niezapomnianą atmosferę finału Poland Business Run.

- To, że Poland Business Run po 15 latach wciąż się rozwija i przyciąga kolejne osoby, najlepiej pokazuje, jak wyjątkowe stało się to wydarzenie. Chcemy, aby jak najwięcej uczestników mogło pobiec razem z nami, wspierać beneficjentów Fundacji i poczuć atmosferę wspólnego działania, która od lat wyróżnia ten bieg - podkreśla Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Bieg dla każdego - nie tylko dla biegaczy

Organizatorzy dbają o to, by w wydarzeniu mógł wziąć udział każdy, niezależnie od kondycji fizycznej. Dlatego obok głównej sztafety przygotowano dodatkowe aktywności:

To drużynowy spacer na dystansie 4 km. Idealna opcja dla tych, którzy chcą być częścią wydarzenia, ale wolą spokojniejszą formę aktywności bez presji czasu. PBR Kids: Specjalne biegi dla najmłodszych, które w formie zabawy wprowadzają dzieci w świat sportu i idei charytatywności.

W miasteczkach biegowych w Warszawie i Krakowie zorganizowane zostaną także pikniki rodzinne z licznymi atrakcjami. To sprawia, że Poland Business Run jest świętem dla całych rodzin, a nie tylko dla uczestników biegu.

Bieg wirtualny - pomagaj bez granic

Dla tych, którzy nie mogą pojawić się w Krakowie lub Warszawie, przygotowano bieg w formule wirtualnej. W dniach od 31 sierpnia do 6 września 2026 roku każdy będzie mógł pokonać swój 4-kilometrowy dystans w dowolnym miejscu na świecie.

Uczestnicy biegu wirtualnego rejestrują swoją aktywność za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej Poland Business Run, zegarka sportowego lub po prostu biegnąc na bieżni. Dystans można przebiec, przejść lub pokonać z kijkami nordic walking. Wynik drużyny jest zaliczany dopiero po ukończeniu wyzwania przez wszystkich jej członków, co podkreśla zespołowy charakter sztafety. To doskonałe rozwiązanie dla firm z oddziałami w różnych miastach oraz dla zespołów pracujących zdalnie.

Fundacja Poland Business Run - historia i misja, która napędza do działania

Wszystko zaczęło się w 2012 roku w Krakowie jako lokalna inicjatywa, która szybko przerodziła się w ogólnopolski ruch. Dziś Fundacja Poland Business Run jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji charytatywnych w kraju. Jej misja nie ogranicza się jedynie do organizacji biegu. Fundacja prowadzi całoroczne programy pomocowe, działania edukacyjne i aktywnie integruje biznes wokół idei pomagania, pokazując, że wspólne działanie ma ogromną moc zmieniania świata na lepsze.