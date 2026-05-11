Niepełnosprawna córka zbiera na leczenie mamy. Zofia przez ponad 40 lat ratowała dzieci, teraz sama potrzebuje pomocy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-11 15:25

Zofia jako pielęgniarka przez ponad 40 lat opiekowała się chorymi dziećmi w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziś sama potrzebuje pomocy. Kobieta walczy z glejakiem IV stopnia. Jej córka z mózgowym porażeniem dziecięcym ze wszystkich sił walczy o zdrowie ukochanej mamy. „Z całego serca proszę Was o pomoc” - apeluje, zachęcając do wsparcia zbiórki pieniędzy na terapię Optune wartą 3 mln złotych.

Niepełnosprawna córka zbiera na leczenie mamy. Zofia przez ponad 40 lat ratowała dzieci, teraz sama potrzebuje pomocy

i

Autor: Pomagam.pl/ Archiwum prywatne

Diagnoza, która rujnuje życie

W październiku 2025 roku u Zofii wykryto glejaka wielopostaciowego WHO G4 - najgroźniejszy i najtrudniejszy w leczeniu nowotwór mózgu. Guz został operacyjnie usunięty, a 30 grudnia 2025 roku kobieta rozpoczęła skojarzone leczenie uzupełniające: chemioterapię doustną oraz radioterapię. W lutym 2026 roku ukończyła pierwszy z sześciu planowanych cykli monoterapii preparatem Temodal i kontynuuje leczenie. Jedyną szansą dla Zofii na dłuższe i szczęśliwsze życie jest terapia Optune.

Polecany artykuł:

„Czekałem, aż umrze”. Cztery ciała przy Grzybowskiej w Warszawie. Świadkowie zn…

Szansa, której nie refunduje NFZ

Optune to nowatorska metoda leczenia glejaków, potwierdzona w międzynarodowych badaniach klinicznych. Urządzenie wytwarza pola elektryczne o niskiej intensywności, oddziałując bezpośrednio na komórki nowotworowe - spowalnia ich podziały i sprzyja ich obumieraniu. Terapia wymaga noszenia specjalnego zestawu przez wiele godzin na dobę, przez wiele miesięcy.

Wyniki badań pokazują, że Optune w połączeniu z chemioterapią może realnie wydłużyć życie chorych na glejaka i poprawić jego jakość. W Polsce terapia niestety nie jest finansowana przez NFZ. Koszt? Horrendalnie wysoki. 3 miliony złotych!

Polecany artykuł:

BMW roztrzaskane w drobny mak, kierowca nie żyje. Tragiczny finał spotkania z ł…

Niepełnosprawna córka walczy o ukochaną mamę

Córka Zofii, która sama od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, uruchomiła zbiórkę pieniędzy i apeluje o wsparcie. Z powodu własnej niepełnosprawności nie jest w stanie codziennie pomagać mamie w podstawowych czynnościach, dlatego zebrane środki pokryją też koszty opieki i rehabilitacji Zofii.

„Moja Mama wychowała mnie sama, walcząc zawsze o jak największą moją sprawność i przystosowanie do życia – nigdy się nie poddała, chociaż niejednokrotnie było ze mną bardzo ciężko. Dziś to ja z całej siły chcę zawalczyć o Nią” - pisze córka Katarzyna w opisie zbiórki.

Niepełnosprawna córka zbiera na leczenie mamy. Zofia przez ponad 40 lat ratowała dzieci, teraz sama potrzebuje pomocy

i

Autor: Pomagam.pl/ Archiwum prywatne

Poniżej publikujemy link do zbiórki. Każda wpłata to szansa dla Zofii. Każde udostępnienie to nadzieja na lepsze jutro.

Polecany artykuł:

Zginął za sterami Dromadera. Ostatnie pożegnanie kpt. Andrzeja Gawrona
Joanna Kołaczkowska pierwszy nowotwór miała w czasie ciąży. Potem dopadła ją rzadka przypadłość przypadłość
Sonda
Czy wspierasz internetowe zbiórki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GLEJAK MÓZGU
PIELĘGNIARKA
ZBIÓRKA PIENIĘDZY