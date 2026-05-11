Niepełnosprawna córka zbiera na leczenie mamy. Zofia przez ponad 40 lat ratowała dzieci, teraz sama potrzebuje pomocy

Diagnoza, która rujnuje życie

W październiku 2025 roku u Zofii wykryto glejaka wielopostaciowego WHO G4 - najgroźniejszy i najtrudniejszy w leczeniu nowotwór mózgu. Guz został operacyjnie usunięty, a 30 grudnia 2025 roku kobieta rozpoczęła skojarzone leczenie uzupełniające: chemioterapię doustną oraz radioterapię. W lutym 2026 roku ukończyła pierwszy z sześciu planowanych cykli monoterapii preparatem Temodal i kontynuuje leczenie. Jedyną szansą dla Zofii na dłuższe i szczęśliwsze życie jest terapia Optune.

Szansa, której nie refunduje NFZ

Optune to nowatorska metoda leczenia glejaków, potwierdzona w międzynarodowych badaniach klinicznych. Urządzenie wytwarza pola elektryczne o niskiej intensywności, oddziałując bezpośrednio na komórki nowotworowe - spowalnia ich podziały i sprzyja ich obumieraniu. Terapia wymaga noszenia specjalnego zestawu przez wiele godzin na dobę, przez wiele miesięcy.

Wyniki badań pokazują, że Optune w połączeniu z chemioterapią może realnie wydłużyć życie chorych na glejaka i poprawić jego jakość. W Polsce terapia niestety nie jest finansowana przez NFZ. Koszt? Horrendalnie wysoki. 3 miliony złotych!

Niepełnosprawna córka walczy o ukochaną mamę

Córka Zofii, która sama od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym, uruchomiła zbiórkę pieniędzy i apeluje o wsparcie. Z powodu własnej niepełnosprawności nie jest w stanie codziennie pomagać mamie w podstawowych czynnościach, dlatego zebrane środki pokryją też koszty opieki i rehabilitacji Zofii.

„Moja Mama wychowała mnie sama, walcząc zawsze o jak największą moją sprawność i przystosowanie do życia – nigdy się nie poddała, chociaż niejednokrotnie było ze mną bardzo ciężko. Dziś to ja z całej siły chcę zawalczyć o Nią” - pisze córka Katarzyna w opisie zbiórki.

i Autor: Pomagam.pl/ Archiwum prywatne

