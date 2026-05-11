BMW roztrzaskane w drobny mak, kierowca nie żyje. Tragiczny finał spotkania z łosiem

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-11 12:59

Nowy tydzień rozpoczął się tragicznym wypadkiem na Mazowszu. W poniedziałkowy ranek na drodze między Przykorami a Brzezinowem (pow. wyszkowski) doszło do zdarzenia z udziałem osobowego BMW i łosia. Do szpitali trafili 40-letni kierowca auta oraz jego 36-letni pasażer. Niestety, lekarze mimo starań przegrali walkę o życie jednego z nich.

BMW roztrzaskane w drobny mak, kierowca nie żyje. Tragiczny finał spotkania z łosiem

i

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/ Facebook

Zderzenie z łosiem zakończone śmiercią

Do koszmarnego wypadku doszło w terenie niezabudowanym około godz. 6 w poniedziałek, 11 maja, na drodze między Przykorami a Brzezinowem (pow. wyszkowski). - Kierujący pojazdem marki BMW uderzył w zwierzę, które wtargnęło na drogę, tj. łosia, a następnie zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała podkom. Monika Maciejewska z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Dwie osoby, które podróżowały autem, zostały ranne. 36-letni pasażer trafił do szpitala w Wołominie, z kolei 40-letni kierowca został przetransportowany do wyszkowskiej placówki medycznej. Tam niestety pomimo reanimacji, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Widok roztrzaskanego auta mrozi krew w żyłach. Po zderzeniu z potężnym łosiem z pojazdu niewiele zostało. Właściwie kupa złomu nadająca się jedynie do utylizacji. Warto dodać, że zwierzę również nie przeżyło swojej porannej eskapady przez drogę. Łoś padł tuż po zderzeniu z samochodem.

Polecany artykuł:

Kierowca BMW wymusił pierwszeństwo. 59-letni motocyklista wylądował w szpitalu

Trwa ustalanie szczegółów

Wiadomo, że do wypadku doszło na terenie niezabudowanym, na prostej drodze. Warunki atmosferyczne były dobre, a asfalt suchy. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności, mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności i przyczyn tragicznego w skutkach zdarzenia.

Tak warszawska straż miejska wyławiała łosia ze stawu
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZDERZENIE Z ŁOSIEM
WYPADEK