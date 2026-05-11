Na lekcji wyszedł do łazienki, gdy wrócił rozpoczął rzeź. Albert G. dźgał nożem na oślep

Kadzidło. Krwawy atak nożownika w szkole

Wracamy do historii, która mrozi krew w żyłach. 29 listopada 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kadzidle k. Ostrołęki rozegrały się sceny, jak z horroru. 18-letni wówczas Albert G. podczas zajęć z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie jego klasy i dwóch innych, wyszedł do łazienki. Niedługo potem wrócił - zamaskowany i uzbrojony w trzy noże! Wtargnął do sali i zaatakował dwie przypadkowe osoby. Pierwszą uderzył narzędziem przypominającym pałkę i zadał jej nożem cios w szyję, drugiej zadał liczne ciosy m.in. w okolice klatki piersiowej.

Następnie wybiegł z klasy i przed szkołą ugodził nożem w plecy kolejnego ucznia, po czym uciekł w stronę lasu, gdzie dokonał samookaleczenia. Tam znaleźli go policjanci i oddali pod opiekę ratowników medycznych.

Jak podawała wówczas prokuratura, jeden z zaatakowanych przez niego z kolegów doznał ran ciętych szyi, drugi – przedramienia, a koleżanka - ran brzucha. Wszyscy trafili do szpitala.

Według ustaleń śledczych, młody chłopak od co najmniej dwóch tygodni planował zabójstwo uczniów ze swojej szkoły, a po dokonaniu zbrodni zamierzał popełnić samobójstwo.

Albert G. stanął przed sądem

Prokuratura oskarżyła Alberta G. o usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Przed sądem pierwszej instancji chłopak częściowo przyznał się. Tłumaczył się wieloletnią przemocą psychiczną, jakiej miał doświadczać ze strony rówieśników. Na jednej z rozpraw przeprosił swoje ofiary. Atak na nie określił jako wypadek. Wyjaśniał, że planował zabójstwo innych osób, które miały go wcześniej prześladować, ale po wejściu do klasy spanikował i dźgał nożem na oślep.

W toku śledztwa został poddany sześciotygodniowej obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Biegli nie stwierdzili u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego, ale ocenili, że ma zaburzenia osobowości

We wrześniu minionego roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce nieprawomocnie skazał Alberta G. na 15 lat więzienia. Orzekł też na rzecz trojga pokrzywdzonych nawiązki w kwotach 30, 50 i 100 tys. zł. Sąd uznał, że działania nożownika były zamierzone i zaplanowane, o czym świadczyło m.in. nagranie z telefonu z zapowiedzią chłopaka, że planuje zabić co najmniej osiem osób, ale zobaczy, „ile zdąży zadźgać”.

Będzie apelacja w sprawie

Apelacje od wyroku pierwszej instancji złożył obrońca oskarżonego, prokuratura i pełnomocnik jednego z oskarżycieli posiłkowych.

We wtorek, 12 maja, Sąd Apelacyjny w Białymstoku na nowo przyjrzy się sprawie 21-letniego nożownika z Kadzidła.

