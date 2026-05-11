Nie żyje Tomasz Śmietanka. Przez lata zarządzął gminą na Mazowszu

Kamil Durajczyk
2026-05-11 9:47

Nie żyje Tomasz Śmietanka, wieloletni burmistrz Gminy Kozienice na Mazowszu. Ceniony samorządowiec, ekonomista i wykładowca akademicki zmarł w piątek, 8 maja, w wieku 57 lat, pozostawiając lokalną społeczność w żałobie.

Autor: Gmina Kozienice/ Facebook

Tomasz Śmietanka nie żyje

W sobotę, 9 maja mazowiecka gmina Kozienice podzieliła się w swoich social mediach smutną informacją: - Odszedł wieloletni Burmistrz Gminy Kozienice, samorządowiec, ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki i społecznik, od lat związany z Ziemią Kozienicką - czytamy w oświadczeniu ogłaszającym śmierć polityka.

Tomasz Śmietanka miał 57 lat. W swojej karierze politycznej pełnił funkcję Burmistrza Gminy Kozienice przez pięć kadencji, w latach 1998–2018. Był także radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji oraz radnym obecnej Rady Powiatu Kozienickiego. 

- Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielił się również jako wykładowca akademicki oraz autor publikacji o tematyce ekonomiczno-społecznej - przekazał oficjalny fanpage gminy Kozienice.

Mieszkańcy żegnają burmistrza 

Wiadomo, że Tomasz Śmietanka zmarł w piątek, 8 maja. 

Jak poinformowano, pogrzeb polityka odbędzie się w środę, 13 maja o godz. 14:00 w kościele w Brzeźnicy. Po nabożeństwie zmarły burmistrz spocznie na lokalnym cmentarzu parafialnym. 

Tymczasem pod komunikatem o śmierci polityka pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy mieszkańców i miejscowych radnych, które wyrażają smutek z powodu śmierci Tomasza Śmietanki w tak wczesnym wieku, a także podkreślają jego zasługi dla lokalnej społeczności oraz pozytywne cechy charakteru.  

- Odszedł mąż, ojciec, samorządowiec, człowiek bardzo zasłużony dla ziemi kozienickiej, wiele dobrego zrobił dla naszej społeczności i wiele mógł jeszcze zrobić. Wielka strata - czytamy w jednym z nich. 

