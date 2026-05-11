Gwałtowne burze mogą uderzyć w Warszawę i Mazowsze. IMGW bije na alarm

Maria Hędrzak
2026-05-11 8:41

W poniedziałek, 11 maja mieszkańcy Warszawy oraz wielu mazowieckich powiatów muszą przygotować się na załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami po spokojniejszym poranku. Sprawdzamy, jakich dokładnie warunków atmosferycznych należy oczekiwać.

Autor: Unsplash / Anandu Vinod; IMGW/ Materiały prasowe

Załamanie pogody. Alert IMGW przed burzami w Warszawie

Od godziny 14:00 w poniedziałek mieszkańcy stolicy muszą zachować większą ostrożność. Poza samą Warszawą, synoptycy objęli żółtym alertem Ostrołękę, Płock, Radom oraz powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żuromiński, zwoleński i żyrardowski. Wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami będzie obowiązywać nieprzerwanie do godziny 1:00 w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie możliwy drobny grad" - czytamy w opisie alertu dla stolicy.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek dla województwa mazowieckiego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że w poniedziałek niebo nad województwem mazowieckim będzie coraz bardziej zachmurzone, a porywy wiatru zaczną z czasem przybierać na sile. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nadciągną burze, natomiast temperatury sięgną maksymalnie od 21°C do 24°C. Nocą również spodziewane są deszcze, a w niektórych lokalizacjach mogą wystąpić burze z opadami gradu, przy czym termometry wskażą od 7°C w zachodniej części do 11°C we wschodnich rejonach.

Wtorek przyniesie spore zachmurzenie, choć można się spodziewać przejaśnień. Ponownie pojawią się przelotne opady deszczu. Nastąpi wyraźne ochłodzenie, a termometry pokażą maksymalnie 10-13°C. Z kolei w nocy temperatura minimalna spadnie do poziomu 3-6°C, a występujące okresowo opady zaczną z biegiem czasu powoli ustępować.

