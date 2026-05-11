Borówki droższe niż mięso

Początek sezonu na owoce zwykle oznacza wysokie ceny, ale tegoroczne stawki wyjątkowo mocno uderzają po kieszeniach. Jak podaje portal WP, w jednym z warzywniaków pod Warszawą kilogram borówek wyceniono na 69 zł. Sporo kosztował także bób - około 50 zł za kilogram. Jak można się domyślić, wielu klientów nie kryje frustracji i przyznaje, że przy takich cenach mogą pozwolić sobie jedynie na symboliczne zakupy albo całkowicie rezygnują z sezonowych przysmaków, bo ceny niektórych owoców czy warzyw są po prostu za wysokie.

Nie stać mnie na takie luksusy. Poczekam do późnego lata, aż owoce staniają i najwyżej będę mrozić - mówiła nam jedna z naszych czytelniczek.

Wysokie ceny warzyw i owoców

Niestety, ale początek sezonu niemal zawsze łączy się z wysokimi cenami. Dlaczego? Na rynku dostępnych jest jeszcze niewiele krajowych produktów, a koszty produkcji i transportu pozostają wysokie. Znaczenie mają również warunki pogodowe. Wiosenne przymrozki oraz niestabilna aura wpływają na wielkość zbiorów, co automatycznie przekłada się na ceny w sklepach i warzywniakach. Dodatkowo sprzedawcy doliczają koszty energii, wynajmu lokali oraz transportu i stąd wychodzi nam np. 69 zł za kilogram borówek.

Na szczęście obecne ceny nie są stałe i z pewnością z czasem się zmienią. Wraz z nadejściem pełni sezonu owoce i warzywa powinny stopniowo tanieć, więc jeśli nie musicie aktualnie kupować dużych ilości np. borówek czy równie drogiego bobu, zalecamy poczekać jeszcze kilka tygodni, bo ceny w warzywniakach na pewno będą niższe.