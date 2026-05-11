Dramatyczny wypadek w Zakopanem. Nie żyje 6-letnie dziecko

Maria Hędrzak
2026-05-11 9:40

W niedzielę, 10 maja na prywatnym parkingu w Zakopanem doszło do tragicznego wypadku. Jak wynika z policyjnych ustaleń, podczas zawracania kierowca potrącił tam 6-latka. Choć dziecku natychmiast udzielono pomocy, jego życia nie udało się niestety uratować.

Tragiczny wypadek w Zakopanem

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, ok. godz. 18:00 na osiedlu Cyrhla.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna, wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu, najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Świadkowie niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło do zakopiańskiego szpitala - poinformował oficer prasowy KPP w Zakopanem asp. sztab. Roman Wieczorek.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci oraz prokurator. Ruszyły prace nad wyjaśnieniem okoliczności wypadku, w ramach których przesłuchano pierwszych świadków oraz zabezpieczono ślady. Wykonano także oględziny pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. Kierujący 53-latek w chwili potrącenia był trzeźwy.

Życia 6-letniego dziecka nie udało się uratować

- Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku - dodał asp. sztab. Wieczorek. Niestety, zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, wieczorem ze szpitala spłynęła dramatyczna informacja, że życia 6-letniego dziecka nie udało się uratować.

